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techdesign.pro
Дизайнеры интерьера Томск, Россия
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    Мы команда, способная реализовать дизайн-проекты для коттеджей, квартир, офисов, частных домов и организаций!

    Создаем проекты, соответствующие характеру владельцев отражающие их внутренний мир.

    Разрабатываем интерьеры, отвечающие потребностям владельцев и обеспечивающие комфорт, эстетику.

    Организуем комплекс мероприятий для контроля качества работ и соответствия используемых материалов.

    Готов ответить в любое время на все ваши вопросы. +7(952)885-24-66 velichko.pavel@gmail.com

    Услуги
    • Удалённое проектирование интерьера
    • Авторский надзор
    • 3D визуализация
    • Дизайн-проект
    • Перепланировка
    Регионы обслуживания
    Без ограничений, Томск и Томск, Россия
    Адрес
    ул. Герцена 10
    634028 Томск, Россия
    Россия
    +7-9528852466
    Законное владение

    634028 Томская область, г. Томск, ул Учебная 23а

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