Мы команда, способная реализовать дизайн-проекты для коттеджей, квартир, офисов, частных домов и организаций!
Создаем проекты, соответствующие характеру владельцев отражающие их внутренний мир.
Разрабатываем интерьеры, отвечающие потребностям владельцев и обеспечивающие комфорт, эстетику.
Организуем комплекс мероприятий для контроля качества работ и соответствия используемых материалов.
Готов ответить в любое время на все ваши вопросы. +7(952)885-24-66 velichko.pavel@gmail.com
- Услуги
- Удалённое проектирование интерьера
- Авторский надзор
- 3D визуализация
- Дизайн-проект
- Перепланировка
- Регионы обслуживания
- Без ограничений, Томск и Томск, Россия
- Адрес
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ул. Герцена 10
634028 Томск, Россия
Россия
+7-9528852466
Законное владение
634028 Томская область, г. Томск, ул Учебная 23а