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Мастерская дизайна <q>Diana Khegay</q>
Дизайнеры интерьера Астана
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    • Мастерская дизайна 'Diana Khegay'
    Мастерская дизайна 'Diana Khegay'
    Мастерская дизайна 'Diana Khegay'
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    Нашей мастерской уже 14 лет. Мы создаем уникальные дизайн-проекты
    интерьеров домов и квартир, офисов, ресторанов или магазинов, качественный ремонт с использованием современных материалов и новых технологий, контроль и управление проектами – это лишь небольшой перечень услуг, который мы готовы предложить своим клиентам на пути достижения их цели по созданию уютного и комфортного места проживания, отдыха или работы. Готовы к сотрудничеству. Проекты читаемы для простого обывателя и не требует знаний в области строительства. Мы работаем дистанционно и отправляем проекты в любую точку мира. Проекты включают себя как люксовые так и бюджетные варианты исполнения. Мы можем создать изюминку с простых материалов создавая богатый вид проекта.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Визуализация. Отделка под ключ
    Регионы обслуживания
    • Казахстан Россия Европа и тд
    • Астана
    Награды компании
    Множественные грамоты и благодарственные письма
    Адрес
    ул Б.Мамышулы 14
    010000 Астана
    Казахстан
    +7-7778800848
    Законное владение

    010000 Казахстан г.Астана ул.Б.Мамышулы 14

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