Нашей мастерской уже 14 лет. Мы создаем уникальные дизайн-проекты
интерьеров домов и квартир, офисов, ресторанов или магазинов, качественный ремонт с использованием современных материалов и новых технологий, контроль и управление проектами – это лишь небольшой перечень услуг, который мы готовы предложить своим клиентам на пути достижения их цели по созданию уютного и комфортного места проживания, отдыха или работы. Готовы к сотрудничеству. Проекты читаемы для простого обывателя и не требует знаний в области строительства. Мы работаем дистанционно и отправляем проекты в любую точку мира. Проекты включают себя как люксовые так и бюджетные варианты исполнения. Мы можем создать изюминку с простых материалов создавая богатый вид проекта.
- Услуги
- Дизайн интерьера. Визуализация. Отделка под ключ
- Регионы обслуживания
- Казахстан Россия Европа и тд
- Астана
- Награды компании
- Множественные грамоты и благодарственные письма
- Адрес
-
ул Б.Мамышулы 14
010000 Астана
Казахстан
+7-7778800848
010000 Казахстан г.Астана ул.Б.Мамышулы 14