Нашей мастерской уже 14 лет. Мы создаем уникальные дизайн-проекты

интерьеров домов и квартир, офисов, ресторанов или магазинов, качественный ремонт с использованием современных материалов и новых технологий, контроль и управление проектами – это лишь небольшой перечень услуг, который мы готовы предложить своим клиентам на пути достижения их цели по созданию уютного и комфортного места проживания, отдыха или работы. Готовы к сотрудничеству. Проекты читаемы для простого обывателя и не требует знаний в области строительства. Мы работаем дистанционно и отправляем проекты в любую точку мира. Проекты включают себя как люксовые так и бюджетные варианты исполнения. Мы можем создать изюминку с простых материалов создавая богатый вид проекта.