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Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ
Дизайнеры интерьера Барнаул
Обзор 39Проекты (39) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • П Р О К С, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Рабочий кабинет в стиле модерн
    П Р О К С, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Рабочий кабинет в стиле модерн
    П Р О К С, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Рабочий кабинет в стиле модерн
    +35
    П Р О К С
    C O M F Y, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Гостиная в стиле модерн
    C O M F Y, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Гостиная в стиле модерн
    C O M F Y, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Гостиная в стиле модерн
    +36
    C O M F Y
    S O L A R, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Гостиная в стиле модерн
    S O L A R, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Гостиная в стиле модерн
    S O L A R, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Гостиная в стиле модерн
    +23
    S O L A R
    E C H O - 2, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    E C H O - 2, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    E C H O - 2, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +24
    E C H O - 2
    N O V A, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Гостиная в стиле лофт
    N O V A, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Гостиная в стиле лофт
    N O V A, Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Гостиная в стиле лофт
    +24
    N O V A
    Д Р У Ж Н Ы Й - реализация , Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Д Р У Ж Н Ы Й - реализация , Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Д Р У Ж Н Ы Й - реализация , Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Студия дизайна и ремонта КВАДРАТ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +37
    Д Р У Ж Н Ы Й - реализация
    Показать все 39 проекты

    КВАДРАТ - студия полного цикла, объединяющая под своей крышей как дизайнеров, так и строителей. Мы создаем и воплощаем интерьеры жилых и общественных пространств.

    Обращаясь к нам за дизайном интерьера, вы что получите не просто красивую картинку, мы создаем дизайн, продуманный до мелочей с учетом ваших пожеланий.Важная особенность наших проектов – это контроль технической части инженерами на стадии проектирования. Заказав ремонт, вы получаете высокий уровень профессионализма и гарантию качества выполняемых работ. Мы следим за последними тенденциями и технологиями в области строительства и применяем их на практике. Мы берем на себя все хлопоты ремонта и экономим ваше время.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • Ремонт помещений
    • Строительные раб
    • ремонт
    • дизайн
    • подрядные организации
    • строительные фирмы
    • дизайнеры
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    Регионы обслуживания
    • Барнаул
    • Новосибирск
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    Интернациональная, 110 оф, 210
    656066 Барнаул
    Россия
    +7-3852252205 kvadrat-interiors.ru

    Отзыв

    Сергей Кереций
    Отличная фирма, делали мне ремонт в трехкомнатной квартире. Не думал, что будет столько разных заморочек. Очень рад, что все получилось именно так как задумывали.
    около 3 лет назад
    Екатерина Агарина
    Обратились в студию для разработки дизайн-проекта двухкомнатной квартиры. Сделали красиво и функционально! Учли все наши пожелания, продумали эргономику помещения. Проект, что не мало важно, был легко реализован. Не пришлось вносить какие-либо существенные изменения. Всем рекомендую!
    почти 4 года назад
    Инна Дедова
    Заказывала дизайн интерьера для квартиры студии с последующим ремонтом. Все очень понравилось!!! Сначала нам разработали дизайн-проект. Девочки-дизайнеры очень внимательно учли все пожелания и создали красивый интерьер. Далее строители этой же фирмы занялись его воплощением. Отдельно стоит отметить аккуратность и чистоплотность при проведении работ. Очень удобно, что все вопросы по ремонту можно решить в одном месте. Они и проект разработали, и материалы подобрали и закупили их сами и все работы выполнили. Деятельность ведут очень прозрачную, оформляют договор, прописывают все условия, предоставляют подробный отчет о расходах по стройке, в общем мы с мужем довольны! Рекомендую!
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 5
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