КВАДРАТ - студия полного цикла, объединяющая под своей крышей как дизайнеров, так и строителей. Мы создаем и воплощаем интерьеры жилых и общественных пространств.
Обращаясь к нам за дизайном интерьера, вы что получите не просто красивую картинку, мы создаем дизайн, продуманный до мелочей с учетом ваших пожеланий.Важная особенность наших проектов – это контроль технической части инженерами на стадии проектирования. Заказав ремонт, вы получаете высокий уровень профессионализма и гарантию качества выполняемых работ. Мы следим за последними тенденциями и технологиями в области строительства и применяем их на практике. Мы берем на себя все хлопоты ремонта и экономим ваше время.
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- Адрес
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Интернациональная, 110 оф, 210
656066 Барнаул
Россия
+7-3852252205 kvadrat-interiors.ru