КВАДРАТ - студия полного цикла, объединяющая под своей крышей как дизайнеров, так и строителей. Мы создаем и воплощаем интерьеры жилых и общественных пространств.

Обращаясь к нам за дизайном интерьера, вы что получите не просто красивую картинку, мы создаем дизайн, продуманный до мелочей с учетом ваших пожеланий.Важная особенность наших проектов – это контроль технической части инженерами на стадии проектирования. Заказав ремонт, вы получаете высокий уровень профессионализма и гарантию качества выполняемых работ. Мы следим за последними тенденциями и технологиями в области строительства и применяем их на практике. Мы берем на себя все хлопоты ремонта и экономим ваше время.