Команда специалистов LGorshkaleva занимается проектированием индивидуальных жилых домов. У нас вы можете заказать как отдельные виды работ (архитектурное проектирование, интерьеры, разработка конструктива здания и т. д.), так и полный спектр проектировочных работ необходимых для реализации объекта.

Отличительная черта нашей работы с клиентами - индивидуальный подход к каждому. Для составления задания на проектирование нам необходимы не только климатические и геологические данные, предполагаемые материалы для строительства и прочее - мы также узнаем об особенностях семьи, для которой проектируем. Зная об увлечениях хозяев и их планах на будущее, мы создаем дома, которые с первой секунды нахождения в них, становятся родными.