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LGorshkaleva
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Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Фахверковый дом, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в скандинавском стиле
    Фахверковый дом, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в скандинавском стиле
    Фахверковый дом, LGorshkaleva LGorshkaleva Гостиная в скандинавском стиле
    +2
    Фахверковый дом
    Индивидуальный жилой дом, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в стиле минимализм
    Индивидуальный жилой дом, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в стиле минимализм
    Индивидуальный жилой дом
    Беседка и гостевой дом в Ленинградской области, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в скандинавском стиле
    Беседка и гостевой дом в Ленинградской области, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в скандинавском стиле
    Беседка и гостевой дом в Ленинградской области, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в скандинавском стиле
    +1
    Беседка и гостевой дом в Ленинградской области
    Стадион на 40 000 зрителей в городе Краснодар, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в стиле минимализм
    Стадион на 40 000 зрителей в городе Краснодар, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в стиле минимализм
    Стадион на 40 000 зрителей в городе Краснодар, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в стиле минимализм
    Стадион на 40 000 зрителей в городе Краснодар
    Апарт-отель в городе Санкт-Петербург, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в стиле минимализм
    Апарт-отель в городе Санкт-Петербург, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в стиле минимализм
    Апарт-отель в городе Санкт-Петербург, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в стиле минимализм
    +2
    Апарт-отель в городе Санкт-Петербург
    Индивидуальный жилой дом в Краснодарском крае, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в классическом стиле
    Индивидуальный жилой дом в Краснодарском крае, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в классическом стиле
    Индивидуальный жилой дом в Краснодарском крае, LGorshkaleva LGorshkaleva Дома в классическом стиле
    +1
    Индивидуальный жилой дом в Краснодарском крае
    Показать все 9 проекты

    Команда специалистов LGorshkaleva занимается проектированием индивидуальных жилых домов. У нас вы можете заказать как отдельные виды работ (архитектурное проектирование, интерьеры, разработка конструктива здания и т. д.), так и полный спектр проектировочных работ необходимых для реализации объекта.

    Отличительная черта нашей работы с клиентами - индивидуальный подход к каждому. Для составления задания на проектирование нам необходимы не только климатические и геологические данные, предполагаемые материалы для строительства и прочее - мы также узнаем об особенностях семьи, для которой проектируем. Зная об увлечениях хозяев и их планах на будущее, мы создаем дома, которые с первой секунды нахождения в них, становятся родными.

    Услуги
    Проектирование жилых и общественных зданий; Ландшафтная архитектура; Проектирование малых архитектурных форм; Дизайн интерьеров; Визуализация и моделирование.
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и 353450
    Адрес
    г. Анапа 353450
    Россия
    +7-9892704488 gorshkaleva.ru
    Законное владение

    г. Анапа

    Отзыв

    Vahe Sargsyan Vahe Sargsyan
    нету
    больше 2 лет назад
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