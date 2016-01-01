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Sergey Boyko Architects
Архитекторы Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частный дом в Балаклаве, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Частный дом в Балаклаве, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Частный дом в Балаклаве, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    +5
    Частный дом в Балаклаве
    Частный дом в Лозовом, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Частный дом в Лозовом, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Частный дом в Лозовом, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    +10
    Частный дом в Лозовом
    Дом Ефима в Москве, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Дом Ефима в Москве, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Дом Ефима в Москве, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    +13
    Дом Ефима в Москве
    Летний дом в Семидворье, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Летний дом в Семидворье, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Летний дом в Семидворье, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    +7
    Летний дом в Семидворье
    Частный жилой дом в Сочи, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Частный жилой дом в Сочи, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Частный жилой дом в Сочи, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    +4
    Частный жилой дом в Сочи
    Частный дом в Подмосковье, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Частный дом в Подмосковье, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    Частный дом в Подмосковье, Sergey Boyko Architects Sergey Boyko Architects Дома в стиле минимализм
    +3
    Частный дом в Подмосковье
    Показать все 7 проекты

    Основанная Сергеем Бойко в 2016 году, студия занимается
    проектированием, дизайном и строительством преимущественно частных жилых домов. Совместно с архитекторами, ландшафтными дизайнерами, менеджерами проектов, конструкторами, инженерами мы создаём современную архитектуру от первых эскизов, до рабочей документации и строительства.

    Архитектурное бюро Сергея Бойко – одна из немногих компаний, которая не только разрабатывает проекты уникальных современных домов, но занимается строительством, меблировкой, дизайном интерьера и ландшафта.

    Мы умеем совмещать традиционные этнические образы и элементы с любимой многими современной архитектурой, плоскими крышами и панорамными окнами. Считаем, что именно такое совмещение наполняет дизайн особым смыслом и вселяет душу в лаконичную и изящную архитектуру.

    К каждому нашему проекту привлекаем преданных своему делу мастеров, с которыми работаем годами и доверяю.

    Наши проекты всегда в рамках бюджета. Если мы с клиентом договорились уложиться, например, в 5 или 15 млн., то и в проекте, и в смете, и на стройке проследим, чтобы конечная сумма соответствовала нашей договоренности.

    Многие из наших клиентов имеют выработанное чувство стиля и не хотят покупать фирменный образ, соглашаясь на посредственность и «нормально». Своими горящими глазами и желанием материализовывать образы и мечты, клиенты воодушевляют нас. Используя наши ресурсы и опыт, мы делаем этот процесс эффективным и приятным.

    В своих проектах мы применяем много натуральных материалов и цветов: дерево, бетон, глина, камень. Сохраняем фактуру, чтобы при прикосновении, вы ощущали вневременность прохладного камня в отделке камина или теплоту мягкого дерева на обеденном столе.

    Услуги
    • Эскизные проекты
    • Архитектурно-строительные проекты
    • Инженерные проекты
    • Дизайн интерьеров
    • Ландшафтный дизайн
    • Авторский надзор
    • Строительство домов
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Крым
    • Краснодар
    Адрес
    Пресненская набережная, 12
    123317 Москва
    Россия
    +7-9175420027 boyko-architects.ru
    Законное владение

    Москва, Пресненская набережная, 12

    Отзыв

    Андрей Кротов Андрей Кротов
    Парни хорошо сработали пару лет назад. Сначала были некоторые терки, но нашли общий язык. Претензий нет, все тип топ
    больше 3 лет назад
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