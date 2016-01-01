Основанная Сергеем Бойко в 2016 году, студия занимается

проектированием, дизайном и строительством преимущественно частных жилых домов. Совместно с архитекторами, ландшафтными дизайнерами, менеджерами проектов, конструкторами, инженерами мы создаём современную архитектуру от первых эскизов, до рабочей документации и строительства.

Архитектурное бюро Сергея Бойко – одна из немногих компаний, которая не только разрабатывает проекты уникальных современных домов, но занимается строительством, меблировкой, дизайном интерьера и ландшафта.

Мы умеем совмещать традиционные этнические образы и элементы с любимой многими современной архитектурой, плоскими крышами и панорамными окнами. Считаем, что именно такое совмещение наполняет дизайн особым смыслом и вселяет душу в лаконичную и изящную архитектуру.

К каждому нашему проекту привлекаем преданных своему делу мастеров, с которыми работаем годами и доверяю.

Наши проекты всегда в рамках бюджета. Если мы с клиентом договорились уложиться, например, в 5 или 15 млн., то и в проекте, и в смете, и на стройке проследим, чтобы конечная сумма соответствовала нашей договоренности.

Многие из наших клиентов имеют выработанное чувство стиля и не хотят покупать фирменный образ, соглашаясь на посредственность и «нормально». Своими горящими глазами и желанием материализовывать образы и мечты, клиенты воодушевляют нас. Используя наши ресурсы и опыт, мы делаем этот процесс эффективным и приятным.

В своих проектах мы применяем много натуральных материалов и цветов: дерево, бетон, глина, камень. Сохраняем фактуру, чтобы при прикосновении, вы ощущали вневременность прохладного камня в отделке камина или теплоту мягкого дерева на обеденном столе.