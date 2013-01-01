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NOVASPACE
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Привет! Меня зовут Светлана Буланова, я дизайнер интерьера и основатель студии  NOVASPACE. Создаю интерьеры жилых и общественных пространств. Помогаю клиентам, которым необходимо разработать дизайн-проект и сопровождение во время строительства. В 2015 году я закончила кафедру «Дизайн архитектурной среды» в СГТУ имени Гагарина Ю. А. Работаю с 2013 года.

    Услуги
    • Дизайн-проект
    • Консультация
    • Авторский надзор
    • Выезды в салоны-магазины
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9689092212 novaspace.design
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