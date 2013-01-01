Привет! Меня зовут Светлана Буланова, я дизайнер интерьера и основатель студии NOVASPACE. Создаю интерьеры жилых и общественных пространств. Помогаю клиентам, которым необходимо разработать дизайн-проект и сопровождение во время строительства. В 2015 году я закончила кафедру «Дизайн архитектурной среды» в СГТУ имени Гагарина Ю. А. Работаю с 2013 года.