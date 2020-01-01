Покупал в магазине INOLight освещение на всю двухкомнатную квартиру: споты, накладные, врезные и подвесные светильники, а также всё, что необходимо для подсветки - светодиодные ленты, профили, трансформаторы (блоки питания).
Всё общение с компанией велось через Анпилову Надежду, которая является Индивидуальным предпринимателем (INOLight - это просто бренд). В целом диалог с компанией был продуктивным, учитывались мои замечания и пожелания к заказу. По стоимости заказа также всё устраивало: цены со скидками, попыток меня "пересчитать" небыло. Однако, были и негативные моменты:
1) Компания позиционирует себя как студия светодизайна, т.е. компания, которая профессионально может подобрать освещение. Но по факту это не совсем так. Например, в коридор мне были подобраны светильники слишком большой мощности. На коридор длиной 7м и шириной 0,85м мне были выбраны светодиодные светильники общей мощностью 140 Вт (7000 Люмен). Как теперь я понял данной мощности хватит, чтобы осветить площадь 30-45 м2, при том, что площадь моего коридора всего 6 м2, а потолки всего 2,5 м. Другими словами, сейчас у меня в коридоре свет в 5-7 раз ярче, чем рекомендуется для помещения с яркой освещённостью. Поэтому сейчас в моём коридоре так светло, что невольно даже щуришься.
2) Возможно у компании INOLight есть некоторые проблемы с поставщиками. В частности, для моего заказа некоторые позиции фирмы Arlight (элементы подсветки) пришлось ждать намного дольше, чем заявлялось изначально: один уголовой профиль я ждал на 1 месяц больше заявленного ожидания. Может быть проблема была на стороне Arlight, не знаю, но факт есть факт, поставка была на месяц позже заявленного. Если у вас идёт ремонт со сроками, то такая задержка критична!
3) Основной светильник в большую комнату (модель STARLET) привезли не того производителя, чем указывалось в спецификации к заказу: фирма должна быть ILUM Design, а привезли Inodesign. Да, внешне это копия, но 1) не смотря на то, что все они собираются в Китае, не факт, что он такого же качества, т.к. ILUM Design - это США, а Inodesign - это Россия, уровень контроля совсем другой; 2) у светильника STARLET производства Inodesign нет пульта дистанционного управления (не входит в комплект), с помощью которого можно регулировать яркость и температуру освещения, а у ILUM Design такой пульт есть! В спецификации к моему заказу указывалось, что такой пульт быть должен! Соответственно, я попросил компанию INOLight предоставить мне такой пульт, или хотя бы узнать какой пульт подойдёт к данному светильнику, т.к. в каталоге Inodesign такого светильника вообще нет (вот это тоже не понятно почему!) и не понятно какой пульт подойдёт. В сторонних магазинах мне также не смогли подобрать пульт к светильнику, не смотря на то, что я сообщил характеристики встроенного в светильник трансформатора (блока питания) и прислал его фото. Дело было в декабре и Надежда сообщила, что сйчас все очень загружены и с пультом они разберутся после Нового года в начале 2020 года. Но в 2020 году Надежда перестала отвечать на сообщения и звонки, тем самым свела наше изначально продуктивную работу на нет!
Вывод: Не рекомендую работать с магазином INOLight, если у вас большой или сложный заказ, а также не рекомендую приобретать у них российские светильники фирмы Inodesign. Возможно проблем не будет только в том случае, если у вас небольшой и простой заказ.
Дата проекта: Декабрь 2019