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<q class='-first'>Квартира номер 17</q>
Дизайнеры интерьера Минск
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Проекты

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    • Проект дома 400 м.кв., "Квартира номер 17" 'Квартира номер 17' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    Проект дома 400 м.кв., "Квартира номер 17" 'Квартира номер 17' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    Проект дома 400 м.кв., "Квартира номер 17" 'Квартира номер 17' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    +4
    Проект дома 400 м.кв.

    Мы занимаемся всем спектром услуг по архитектурному проектированию, дизайну интерьера, согласованию перепланировок, строительству коттеджей и ремонту квартир. В нашей студии работают опытные дизайнеры, архитекторы, а так же инженеры, специализирующиеся на проектировании индивидуальных жилых домов.       На счету нашей команды более 40 проектов интерьеров и около 100 проектов частных домов, как в пределах Минска, так и в других городах Беларуси.

    Услуги
    Сервис 1
    Регионы обслуживания
    Беларусь, Россия и Минск
    Адрес
    ул. Репина, д.4. оф. 470
    220035 Минск
    Беларусь
    +375-291939949 sdesign.by
    Законное владение

    г.Минск, ул. Репина, д.4, оф. 470

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