Мы занимаемся всем спектром услуг по архитектурному проектированию, дизайну интерьера, согласованию перепланировок, строительству коттеджей и ремонту квартир. В нашей студии работают опытные дизайнеры, архитекторы, а так же инженеры, специализирующиеся на проектировании индивидуальных жилых домов. На счету нашей команды более 40 проектов интерьеров и около 100 проектов частных домов, как в пределах Минска, так и в других городах Беларуси.
- Услуги
- Сервис 1
- Регионы обслуживания
- Беларусь, Россия и Минск
- Адрес
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ул. Репина, д.4. оф. 470
220035 Минск
Беларусь
+375-291939949 sdesign.by
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г.Минск, ул. Репина, д.4, оф. 470