Мы занимаемся всем спектром услуг по архитектурному проектированию, дизайну интерьера, согласованию перепланировок, строительству коттеджей и ремонту квартир. В нашей студии работают опытные дизайнеры, архитекторы, а так же инженеры, специализирующиеся на проектировании индивидуальных жилых домов. На счету нашей команды более 40 проектов интерьеров и около 100 проектов частных домов, как в пределах Минска, так и в других городах Беларуси.