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Эксклюзив Интерьер
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира / Чёрное озеро, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира / Чёрное озеро, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира / Чёрное озеро, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +7
    Квартира / Чёрное озеро
    ​Современный американец, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Кухня в стиле модерн
    ​Современный американец, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Столовая комната в стиле модерн
    ​Современный американец, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Гостиная в стиле модерн
    +3
    ​Современный американец
    кабинет руководителя, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Рабочий кабинет в классическом стиле
    кабинет руководителя, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Рабочий кабинет в классическом стиле
    кабинет руководителя, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Рабочий кабинет в классическом стиле
    +2
    кабинет руководителя
    Квартира ЖК золотая подкова, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Кухня в стиле модерн
    Квартира ЖК золотая подкова, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Кухня в стиле модерн
    Квартира ЖК золотая подкова, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Гостиная в стиле модерн
    +15
    Квартира ЖК золотая подкова
    ул. Таганская , Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Гостиная в стиле минимализм
    ул. Таганская , Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Гостиная в стиле минимализм
    ул. Таганская , Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Гостиная в стиле минимализм
    +3
    ул. Таганская
    испанский квартал, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Кухня в стиле модерн
    испанский квартал, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Кухня в стиле модерн
    испанский квартал, Эксклюзив Интерьер Эксклюзив Интерьер Гостиная в стиле модерн
    +3
    испанский квартал
    Показать все 12 проекты

    «Эксклюзив интерьер» - это многопрофильная компания, которая может предложить услуги по проектированию домов, дизайну интерьеров, ремонту и художественному декорированию. Мы уверены, что дизайн интерьера должен быть не только красивым, но и удобным, поэтому для нас так важно создать максимально комфортные для наших клиентов условия. При этом мы всегда сохраняем баланс между желаниями и возможностями каждого заказчика. Всё это позволяет нам успешно реализовывать свои проекты на протяжении 10 лет.

    Мы считаем, что хороший дизайн улучшает качество жизни и положительно влияет на бизнес. Если Вы разделяете наши взгляды и хотите получить отличный результат, мы с удовольствием поможем Вам!

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • художественное декорирование
    • проектирование домов
    Регионы обслуживания
    Казань, Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    420012 Казань
    Россия
    +7-9274077825 www.exclusive-interior.net
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