Компания loftLAB (раньше - Лаборатория декоративных покрытий) объединила под своим брендом LAB группу производств по отделке помещений,художественным работам и интерьерам в стиле LOFT.Мы предлагаем итальянскую BIO штукатурку ADICOLOR, арт-бетон, МИКРОЦЕМЕНТ, мебель и свет от ведущих мировых дизайнеров.

Команда LAB — высокие профессионалы,которые помогут вам воссоздать ваш, особенный интерьер. Мы предлагаем полный спектр услуг: внутренняя,внешняя художественная отделка (стены,потолок,пол),декор и дизайн интерьеров.