Компания loftLAB (раньше - Лаборатория декоративных покрытий) объединила под своим брендом LAB группу производств по отделке помещений,художественным работам и интерьерам в стиле LOFT.Мы предлагаем итальянскую BIO штукатурку ADICOLOR, арт-бетон, МИКРОЦЕМЕНТ, мебель и свет от ведущих мировых дизайнеров.
Команда LAB — высокие профессионалы,которые помогут вам воссоздать ваш, особенный интерьер. Мы предлагаем полный спектр услуг: внутренняя,внешняя художественная отделка (стены,потолок,пол),декор и дизайн интерьеров.
- Услуги
- декоративно-отделочные материалы Adicolor
- арт-бетон
- микроцемент
- декоративно-художественные работы
- дизайн интерьеров
- 3d гипсовые панели
- декаративные панно
- Регионы обслуживания
- Москва
- Воронеж
- Краснодар
- Ростов
- Крым
- г. Москва
- Ростов -на- дону
- Киров и Краснодар
- Республика Крым
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- Адрес
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ул Нижняя Сыромятническая, дом 10 стр 3, 3 этаж
105120 Москва
Россия
+7-9645001566 labdecor.com
Законное владение
г.Москва Нижняя Сыромятническая дом 10 стр 3