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loftLAB
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    Компания loftLAB (раньше - Лаборатория декоративных покрытий) объединила под своим брендом LAB группу производств по отделке помещений,художественным работам и интерьерам в стиле LOFT.Мы предлагаем итальянскую BIO штукатурку ADICOLOR, арт-бетон, МИКРОЦЕМЕНТ, мебель и свет от ведущих мировых дизайнеров.

    Команда LAB — высокие профессионалы,которые помогут вам воссоздать ваш, особенный интерьер. Мы предлагаем полный спектр услуг: внутренняя,внешняя художественная отделка (стены,потолок,пол),декор и дизайн интерьеров.

    Услуги
    • декоративно-отделочные материалы Adicolor
    • арт-бетон
    • микроцемент
    • декоративно-художественные работы
    • дизайн интерьеров
    • 3d гипсовые панели
    • декаративные панно
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Воронеж
    • Краснодар
    • Ростов
    • Крым
    • г. Москва
    • Ростов -на- дону
    • Киров и Краснодар
    • Республика Крым
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    Адрес
    ул Нижняя Сыромятническая, дом 10 стр 3, 3 этаж
    105120 Москва
    Россия
    +7-9645001566 labdecor.com
    Законное владение

    г.Москва Нижняя Сыромятническая дом 10 стр 3

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