Студия архитектуры и дизайна «Art square» оказывает самый полный спектр услуг в области дизайна интерьеров жилых и общественных зданий и помещений. Это основной и самый важный вид нашей деятельности. Кроме того мы разрабатываем дизайн экстерьера: дизайн фасадов зданий и сооружений, а также ландшафтный дизайн. Так же работаем в сфере проектирования жилой и нежилой недвижимости всех видов и назначений по всей России. Мы предлагаем профессиональные, техничные и креативные решения на всех этапах разработки и проектирования. Все согласованные дизайнерские и проектные решения сопровождаться для удобства наших заказчиков нашим бдительным авторским надзором.
- Услуги
- дизайн интерьера
- дизайн экстерьера
- дизайн фасада
- ландшафтный дизайн
- архитектурное проектирование
- проектирование недвижимости
- ремонт
- строительство
- отделка
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- Регионы обслуживания
- Центральный регион
- Поволжье
- Краснодарский край
- Крым
- Казань
- Адрес
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Подлужная, д.67, офис 25
420015 Казань
Россия
+7-8432495138 art-square.biz
г.Казань, ул.Подлужная, д.67, офис 25