Студия архитектуры и дизайна «Art square» оказывает самый полный спектр услуг в области дизайна интерьеров жилых и общественных зданий и помещений. Это основной и самый важный вид нашей деятельности. Кроме того мы разрабатываем дизайн экстерьера: дизайн фасадов зданий и сооружений, а также ландшафтный дизайн. Так же работаем в сфере проектирования жилой и нежилой недвижимости всех видов и назначений по всей России. Мы предлагаем профессиональные, техничные и креативные решения на всех этапах разработки и проектирования. Все согласованные дизайнерские и проектные решения сопровождаться для удобства наших заказчиков нашим бдительным авторским надзором.