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Студия архитектуры и дизайна <q>Art square</q> (ООО <q>Арт сквер</q>)
Дизайнеры интерьера Казань
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    • Студия архитектуры и дизайна «Art square» оказывает самый полный спектр услуг в области дизайна интерьеров жилых и общественных зданий и помещений. Это основной и самый важный вид нашей деятельности. Кроме того мы разрабатываем дизайн экстерьера: дизайн фасадов зданий и сооружений, а также ландшафтный дизайн.  Так же работаем в сфере проектирования жилой и нежилой недвижимости всех видов и назначений по всей России. Мы предлагаем профессиональные, техничные и креативные решения на всех этапах разработки и проектирования. Все согласованные дизайнерские и проектные решения сопровождаться для удобства наших заказчиков нашим бдительным авторским надзором.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн экстерьера
    • дизайн фасада
    • ландшафтный дизайн
    • архитектурное проектирование
    • проектирование недвижимости
    • ремонт
    • строительство
    • отделка
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    Регионы обслуживания
    • Центральный регион
    • Поволжье
    • Краснодарский край
    • Крым
    • Казань
    Адрес
    Подлужная, д.67, офис 25
    420015 Казань
    Россия
    +7-8432495138 art-square.biz
    Законное владение

    г.Казань, ул.Подлужная, д.67, офис 25

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