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V.Concept studio
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Honor-roll apartment, V.Concept studio V.Concept studio Гостиная в стиле модерн Серый
    Honor-roll apartment, V.Concept studio V.Concept studio Гостиная в стиле модерн Белый
    Honor-roll apartment, V.Concept studio V.Concept studio Кухня в стиле модерн
    +14
    Honor-roll apartment
    Neoclassical Virility , V.Concept studio V.Concept studio Гостиные в эклектичном стиле Бетон Серый
    Neoclassical Virility , V.Concept studio V.Concept studio Гостиные в эклектичном стиле
    Neoclassical Virility , V.Concept studio V.Concept studio Гостиные в эклектичном стиле
    +23
    Neoclassical Virility

    Cтудия современного дизайна и архитектуры, основанная дизайнером Викторией Витковской. От квартир до пентхаусов. От ресторанов до SPA. От резиденций до офисов. Независимо от места, реализованный проект будет уникальным, как и каждый наш клиент. Работая над проектом, мы представляем себе, как будет выглядеть ваше завтра: как будет меняться устойчивость окружающей среды, какую роль в ней будет играть эстетика, комфорт и функциональность. Мы создаем не дизайн, а культуру, которая формирует ценности и определяет будущее.

    Регионы обслуживания
    Киев и Москва
    Награды компании
    Finalist in SBID International Design Awards 2018
    Адрес
    Механизаторов 2а, оф 149
    03035 Киев
    Украина
    +380-636617541 v-vitkovskaya.com
    Законное владение

     ул. Механизаторов 2а, оф 149, 03035 Украина, Киев,

    Комсомольский пр., 19, Москва, Россия, 119146

    Отзыв

    АР ХОУМ Харьков
    9 месяцев назад
    Taisiya Muntyan
    больше 5 лет назад
    Анастасия Соколова
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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