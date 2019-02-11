Cтудия современного дизайна и архитектуры, основанная дизайнером Викторией Витковской. От квартир до пентхаусов. От ресторанов до SPA. От резиденций до офисов. Независимо от места, реализованный проект будет уникальным, как и каждый наш клиент. Работая над проектом, мы представляем себе, как будет выглядеть ваше завтра: как будет меняться устойчивость окружающей среды, какую роль в ней будет играть эстетика, комфорт и функциональность. Мы создаем не дизайн, а культуру, которая формирует ценности и определяет будущее.
- Регионы обслуживания
- Киев и Москва
- Награды компании
- Finalist in SBID International Design Awards 2018
- Адрес
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Механизаторов 2а, оф 149
03035 Киев
Украина
+380-636617541 v-vitkovskaya.com
ул. Механизаторов 2а, оф 149, 03035 Украина, Киев,
Комсомольский пр., 19, Москва, Россия, 119146