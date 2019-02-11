Cтудия современного дизайна и архитектуры, основанная дизайнером Викторией Витковской. От квартир до пентхаусов. От ресторанов до SPA. От резиденций до офисов. Независимо от места, реализованный проект будет уникальным, как и каждый наш клиент. Работая над проектом, мы представляем себе, как будет выглядеть ваше завтра: как будет меняться устойчивость окружающей среды, какую роль в ней будет играть эстетика, комфорт и функциональность. Мы создаем не дизайн, а культуру, которая формирует ценности и определяет будущее.