Производство продажа всех видов жалюзи и рольставни. Предлагаем жалюзи, светофильтры для окон, рулонные жалюзи от "ГранДелюкс" - вертикальные,горизонтальные на окна ПВХ, тканевые, плиссе жалюзи. Вас ждёт огромный ассортимент жалюзи всех видов и материалов. Заходите на сайт https://grandelux.ru
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- Регионы обслуживания
- Центральный регион России
- Москва
- Адрес
-
Каширское шоссе, д. 63/1
115582 Москва
Россия
+7-4997140151 grandelux.ru
Законное владение
115582, г. Москва,Ореховый б-р, д.14 к.2 оф.713