Архитектурно-дизайнерская студия ED - "Элитдизайн" практикует
комплексный подход к реализации проекта. Наша работа включает в себя
широкий спектр профессиональных услуг, который включает в себя такие
задачи, как архитектурное проектирование жилых и общественных зданий,
ландшафтный дизайн и планирование организационных процессов. Объединяя
специалистов высокого уровня из разных областей техники, мы сознательно
избегаем резиновых штампов.
- Услуги
- дизайн интерьера, проектирование и проектирование дома
- Регионы обслуживания
- Краснодар и Россия
- Адрес
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Бабушкина 110 оф.1, эт.3
350066 Краснодар, Россия
Россия
+7-9385349580 krasnodar.elitdizayn.ru