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ED – Architect &amp; design STUDIO
Дизайнеры интерьера Краснодар, Россия
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект классического дома от ED - studio, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Вилла
    Проект классического дома от ED - studio, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Загородные дома
    Проект классического дома от ED - studio, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Загородные дома
    +11
    Проект классического дома от ED - studio
    Современный дом от студии ED - "ЭлитДизайн", ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Загородные дома
    Современный дом от студии ED - "ЭлитДизайн", ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Загородные дома
    Современный дом от студии ED - "ЭлитДизайн", ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Загородные дома
    +10
    Современный дом от студии ED - "ЭлитДизайн"
    Усадьба от студии ED - "ЭлитДизайн", ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Загородные дома
    Усадьба от студии ED - "ЭлитДизайн", ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Загородные дома
    Усадьба от студии ED - "ЭлитДизайн", ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Дома в классическом стиле
    +25
    Усадьба от студии ED - "ЭлитДизайн"
    Дизайн-проект пентхауса в Москве, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Спальня в стиле модерн
    Дизайн-проект пентхауса в Москве, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Спальня в стиле модерн
    Дизайн-проект пентхауса в Москве, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Спальня в стиле модерн
    +16
    Дизайн-проект пентхауса в Москве
    Частный дом 350 м2, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Спальня в стиле модерн Алюминий / Цинк Коричневый
    Частный дом 350 м2, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Спальня в стиле модерн
    Частный дом 350 м2, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Спальня в стиле модерн
    +36
    Частный дом 350 м2
    Неоклассика, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Гостиная в классическом стиле
    Неоклассика, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Кухня в классическом стиле
    Неоклассика, ED - Architect & design STUDIO ED - Architect & design STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +14
    Неоклассика
    Показать все 9 проекты

    Архитектурно-дизайнерская студия ED - "Элитдизайн" практикует

    комплексный подход к реализации проекта. Наша работа включает в себя

    широкий спектр профессиональных услуг, который включает в себя такие

    задачи, как архитектурное проектирование жилых и общественных зданий,

    ландшафтный дизайн и планирование организационных процессов. Объединяя

    специалистов высокого уровня из разных областей техники, мы сознательно

    избегаем резиновых штампов.

    Услуги
    дизайн интерьера, проектирование и проектирование дома
    Регионы обслуживания
    Краснодар и Россия
    Адрес
    Бабушкина 110 оф.1, эт.3
    350066 Краснодар, Россия
    Россия
    +7-9385349580 krasnodar.elitdizayn.ru
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