Архитектурно-дизайнерская студия ED - "Элитдизайн" практикует

комплексный подход к реализации проекта. Наша работа включает в себя

широкий спектр профессиональных услуг, который включает в себя такие

задачи, как архитектурное проектирование жилых и общественных зданий,

ландшафтный дизайн и планирование организационных процессов. Объединяя

специалистов высокого уровня из разных областей техники, мы сознательно

избегаем резиновых штампов.