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Потолки Смит
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Установка многоуровневых натяжных потолков по ул. Весеняя, Потолки Смит Потолки Смит Гостиная в стиле минимализм
    Установка многоуровневых натяжных потолков по ул. Весеняя, Потолки Смит Потолки Смит Гостиная в стиле минимализм
    Установка многоуровневых натяжных потолков по ул. Весеняя, Потолки Смит Потолки Смит Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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    Установка многоуровневых натяжных потолков по ул. Весеняя
    Монтаж многоуровневых натяжных потолков в Красногорске, Потолки Смит Потолки Смит Спальня в классическом стиле
    Монтаж многоуровневых натяжных потолков в Красногорске, Потолки Смит Потолки Смит Детская комната в стиле модерн
    Монтаж многоуровневых натяжных потолков в Красногорске, Потолки Смит Потолки Смит Кухня в стиле модерн
    +2
    Монтаж многоуровневых натяжных потолков в Красногорске

    Установка натяжных потолков в Москве недорого и качественно. Создаем потолки любых дизайнов: от простых матовых до сложных многоуровневых конструкций с регулируемой подсветкой. Выполним любой проект по вашим критериям, основываясь на собственном опыте.

    Принципы и подходы нашей компании:

    — полотна от известных мировых лидеров: Pongs, Clipso, MSD Premium, Descor, Renolit, Cerutti;

    — используем современный гарпунный способ крепления полотен, который позволяет провести замену полотна при необходимости;

    — применяем надежный алюминиевый профиль: не деформируется при монтаже и обладает прочными эксплуатационными характеристиками;

    — не увеличиваем стоимость после заключения договора, предоставляем все чеки;

    — гарантия 7 лет на всю работу и материалы.

    Закупаем все материалы только крупным оптом, что выгодно отражается на их цене.
    У нас вы можете заказать услугу параллельный монтаж — проведение установки потолков в несколько этапов для объединения с другими ремонтными работами: покраской стен, поклейкой обоев, укладкой ламината, установкой окон и дверей. Все монтажники обучены чистому монтажу и всегда убирают за собой мусор.

    Услуги
    Установка натяжных потолков
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    г. Москва, 5-я Кожуховская, д. 22, к. 1, офис 1
    115432 Москва
    Россия
    +7-4993229737 psmith.ru
    Законное владение

    г. Москва, 5-я Кожуховская, д. 22, к. 1, офис 1

    Отзыв

    Elena Gorbuntsova
    Замечательная работа компании Потолки Смит! Мы остались очень довольны работой. Монтажники натяжных потолков - вежливые, аккуратные ребята. Они установили нам теневые профили, "парящий" потолок, магнитные треки. Рекомендую!
    4 месяца назад
    Регина Джолли
    Ремонт делала в первый раз. Из всех подрядчиков, осуществляющих работу, эти ребята понравились больше всего. Руководитель настоящий профессионал своего дела. Быстро находил решения в возникающих в процессе работы проблем. Очень ответственные ребята, работу делают скрупулёзно. По итогу у меня идеальный бесщелевой потолок с многочисленными световыми линиями, все как в космосе! Огромная благодарность Алексею и Александру! )
    5 месяцев назад
    Катя Ратникова
    Огромное спасибо сотрудникам компании! Все прекрасно! От первого звонка, до приёмки работы! Впереди ещё много работы по дому, но теперь знаем, куда обращаться!
    7 месяцев назад
    Показать все отзывы – 13
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