Установка натяжных потолков в Москве недорого и качественно. Создаем потолки любых дизайнов: от простых матовых до сложных многоуровневых конструкций с регулируемой подсветкой. Выполним любой проект по вашим критериям, основываясь на собственном опыте.

Принципы и подходы нашей компании:

— полотна от известных мировых лидеров: Pongs, Clipso, MSD Premium, Descor, Renolit, Cerutti;

— используем современный гарпунный способ крепления полотен, который позволяет провести замену полотна при необходимости;

— применяем надежный алюминиевый профиль: не деформируется при монтаже и обладает прочными эксплуатационными характеристиками;

— не увеличиваем стоимость после заключения договора, предоставляем все чеки;

— гарантия 7 лет на всю работу и материалы.

Закупаем все материалы только крупным оптом, что выгодно отражается на их цене.

У нас вы можете заказать услугу параллельный монтаж — проведение установки потолков в несколько этапов для объединения с другими ремонтными работами: покраской стен, поклейкой обоев, укладкой ламината, установкой окон и дверей. Все монтажники обучены чистому монтажу и всегда убирают за собой мусор.