Установка натяжных потолков в Москве недорого и качественно. Создаем потолки любых дизайнов: от простых матовых до сложных многоуровневых конструкций с регулируемой подсветкой. Выполним любой проект по вашим критериям, основываясь на собственном опыте.
Принципы и подходы нашей компании:
— полотна от известных мировых лидеров: Pongs, Clipso, MSD Premium, Descor, Renolit, Cerutti;
— используем современный гарпунный способ крепления полотен, который позволяет провести замену полотна при необходимости;
— применяем надежный алюминиевый профиль: не деформируется при монтаже и обладает прочными эксплуатационными характеристиками;
— не увеличиваем стоимость после заключения договора, предоставляем все чеки;
— гарантия 7 лет на всю работу и материалы.
Закупаем все материалы только крупным оптом, что выгодно отражается на их цене.
У нас вы можете заказать услугу параллельный монтаж — проведение установки потолков в несколько этапов для объединения с другими ремонтными работами: покраской стен, поклейкой обоев, укладкой ламината, установкой окон и дверей. Все монтажники обучены чистому монтажу и всегда убирают за собой мусор.
- Услуги
- Установка натяжных потолков
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
-
г. Москва, 5-я Кожуховская, д. 22, к. 1, офис 1
115432 Москва
Россия
+7-4993229737 psmith.ru
г. Москва, 5-я Кожуховская, д. 22, к. 1, офис 1