Студия дизайна интерьера ZOOM DESIGN
- Услуги
- Разработка дизайн-проектов любых помещений (квартиры
- дома
- коммерция); Подготовка технической документации (разводка сантехники
- электрики
- строительные чертежи); 3D-Визуализация; Подбор материалов
- мебели и аксессуаров; Авторский надзор; Визуализация интерьера
- Выбор мебели
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн гардеробной
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн интерьера
- Дизайн кухни
- Дизайн освещения
- Дизайн прихожей
- Дизайн развлекательного центра на заказ
- Консультация по цвету
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Предпродажная подготовка квартиры
- Ремонт квартиры в новостройке
- Чертежи на заказ
- Элитный ремонт
- Дизайн проект
- дизайн проект квартиры
- Дизайн проект дома
- Проектирование
- Декор
- Перепланировка
- Дизайн офиса
- Дизайн ресторана
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- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Сочи
- Анапа
- Геленджик
- Новороссийск
- Адлер
- Крым
- Краснодарский край
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- Адрес
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Красных Партизан 216
350000 Краснодар
Россия
+7-9183551152 zoomdesigne.ru
Законное владение
г. Краснодар, ул. Красных Партизан 216