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ZOOM DESIGN
Дизайнеры интерьера Краснодар
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    Студия дизайна интерьера ZOOM DESIGN 

    Услуги
    • Разработка дизайн-проектов любых помещений (квартиры
    • дома
    • коммерция); Подготовка технической документации (разводка сантехники
    • электрики
    • строительные чертежи); 3D-Визуализация; Подбор материалов
    • мебели и аксессуаров; Авторский надзор; Визуализация интерьера
    • Выбор мебели
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн гардеробной
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн кухни
    • Дизайн освещения
    • Дизайн прихожей
    • Дизайн развлекательного центра на заказ
    • Консультация по цвету
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Предпродажная подготовка квартиры
    • Ремонт квартиры в новостройке
    • Чертежи на заказ
    • Элитный ремонт
    • Дизайн проект
    • дизайн проект квартиры
    • Дизайн проект дома
    • Проектирование
    • Декор
    • Перепланировка
    • Дизайн офиса
    • Дизайн ресторана
    • Показать все 33 услуги
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Сочи
    • Анапа
    • Геленджик
    • Новороссийск
    • Адлер
    • Крым
    • Краснодарский край
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    Красных Партизан 216
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9183551152 zoomdesigne.ru
    Законное владение

    г. Краснодар, ул. Красных Партизан 216

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