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Эльжбета Чегарова
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    Студия дизайна интерьеров и архитектуры Эльжбеты Чегаровой – это профессиональная разработка дизайна интерьера домов и квартир в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России.

    Мы давно и успешно занимаемся устройством красивого и комфортного жилья, и будем рады вам помочь. Наши (а мы по праву можем назвать их «своими») дома и квартиры широко отмечены яркими флажками на карте страны и за рубежом, чем мы, конечно, гордимся. Наш дизайнер Эльжбета Чегарова ведет собственный блог в LJ и имеет большую аудиторию. Возможно, рейтинг лучших проектов по версии читателей, который проводится ежегодно, поможет вам начать знакомство с нашими работами. Все фотографии и визуализации, которые вы найдете на сайте, сделаны нами. Сайт живой и постоянно пополняется новыми проектами и отчетами со строек.

    Регионы обслуживания
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Адрес
    ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР., Д. 195
    192131 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9166991088 chegarova.ru
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