Студия дизайна интерьеров и архитектуры Эльжбеты Чегаровой – это профессиональная разработка дизайна интерьера домов и квартир в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России.

Мы давно и успешно занимаемся устройством красивого и комфортного жилья, и будем рады вам помочь. Наши (а мы по праву можем назвать их «своими») дома и квартиры широко отмечены яркими флажками на карте страны и за рубежом, чем мы, конечно, гордимся. Наш дизайнер Эльжбета Чегарова ведет собственный блог в LJ и имеет большую аудиторию. Возможно, рейтинг лучших проектов по версии читателей, который проводится ежегодно, поможет вам начать знакомство с нашими работами. Все фотографии и визуализации, которые вы найдете на сайте, сделаны нами. Сайт живой и постоянно пополняется новыми проектами и отчетами со строек.