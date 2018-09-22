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Tafeta студия дизайна
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Квартира для мудрой пары_коридор, Tafeta студия дизайна Tafeta студия дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира для мудрой пары_коридор, Tafeta студия дизайна Tafeta студия дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира для мудрой пары_коридор, Tafeta студия дизайна Tafeta студия дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира для мудрой пары_коридор
    Квартира для мудрой пары_ Спальня, Tafeta студия дизайна Tafeta студия дизайна Спальня в стиле минимализм
    Квартира для мудрой пары_ Спальня, Tafeta студия дизайна Tafeta студия дизайна Спальня в стиле минимализм
    Квартира для мудрой пары_ Спальня
    Квартира для мудрой пары, Tafeta студия дизайна Tafeta студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для мудрой пары, Tafeta студия дизайна Tafeta студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для мудрой пары, Tafeta студия дизайна Tafeta студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
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    Квартира для мудрой пары

    Студия дизайна Tafeta занимается разработкой дизайна жилых и общественных помещений, предоставляя полный комплекс услуг от идеи до фотосессии.

    А также огромный опыт работы с бюджетными проектами.

    У нас в студии можно получить консультацию специалиста, который ответит на все интересующие вопросы.

    Возможна удаленная работа в on-line формате.

    Услуги
    • Консультация
    • планировочное решение
    • дизайн-концепция
    • полный дизайн-проект
    • авторский надзор
    • комплектация
    • Интерьер под ключ
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Москва
    • Омск
    • Барнаул
    • Кемерово
    Награды компании
    член Сибирской Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов САДА
    Адрес
    Курчатова, 3
    630129 Новосибирск
    Россия
    +7-9137537634 www.instagram.com/tatafeta
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