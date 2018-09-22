Студия дизайна Tafeta занимается разработкой дизайна жилых и общественных помещений, предоставляя полный комплекс услуг от идеи до фотосессии.
А также огромный опыт работы с бюджетными проектами.
У нас в студии можно получить консультацию специалиста, который ответит на все интересующие вопросы.
Возможна удаленная работа в on-line формате.
- Услуги
- Консультация
- планировочное решение
- дизайн-концепция
- полный дизайн-проект
- авторский надзор
- комплектация
- Интерьер под ключ
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Москва
- Омск
- Барнаул
- Кемерово
- Награды компании
- член Сибирской Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов САДА
- Адрес
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Курчатова, 3
630129 Новосибирск
Россия
+7-9137537634 www.instagram.com/tatafeta