Мы занимаемся проектированием и созданием особых изделий из массива и др. материалов.
Мы изготавливаем лестницы, реечный декор, столешницы, подоконники, мебель для ванных комнат, консоли, стеллажи, декор и другое.
Наша мебель удачно вписывается в интерьеры различных стилистик.
В штате работают опытные дизайнеры, технологи и специалисты столярного производства.
Воплощаем Ваши любые идеи, которые будут радовать!
Производим решения любой сложности, под ключ.
Выгодные условия для дизайнеров - скидки и бонусы.
- Услуги
- Дизайн
- Проектирование
- Декор
- Массив
- Дизайнерские изделия
- Нестандартные решения
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область. Возможна оправка по городам России.
- Люберцы
- Адрес
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Гаршина, д. 11, стр. 6
140070 Люберцы
Россия
+7-9637788258 l-eight.ru
108814,
г. Москва, Сосенское поселение, пос. Коммунарка, ул. Бачуринская, д. 4, корп. 1, пом. 3, ком. 5.