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L8
Мебель и аксессуары Люберцы
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Столешница дубовая для кухни, L8 L8 КухняСтолешницы
    Столешница дубовая для кухни, L8 L8 КухняСтолешницы
    Столешница дубовая для кухни, L8 L8 КухняСтолешницы
    Столешница дубовая для кухни
    Тумбочка в ванную комнату , L8 L8 Ванная комнатаМебель для ванной
    Тумбочка в ванную комнату , L8 L8 Ванная комнатаМебель для ванной
    Тумбочка в ванную комнату , L8 L8 Ванная комнатаМебель для ванной
    Тумбочка в ванную комнату
    Столешница в ванную комнату, L8 L8 Ванная комнатаМебель для ванной
    Столешница в ванную комнату
    Реечная перегородка, L8 L8 ГостинаяАксессуары и декорации
    Реечная перегородка, L8 L8 ГостинаяАксессуары и декорации
    Реечная перегородка, L8 L8 ГостинаяАксессуары и декорации
    Реечная перегородка
    Тумба в ванную комнату, L8 L8 Ванная комнатаМебель для ванной
    Тумба в ванную комнату
    Тумба в ванную комнату, L8 L8 Ванная комнатаМебель для ванной
    Тумба в ванную комнату
    Показать все 8 проекты

    Мы занимаемся проектированием и созданием особых изделий из массива и др. материалов.

    Мы изготавливаем лестницы, реечный декор, столешницы, подоконники, мебель для ванных комнат, консоли, стеллажи, декор и другое.

    Наша мебель удачно вписывается в интерьеры различных стилистик.

    В штате работают опытные дизайнеры, технологи и специалисты столярного производства. 

    Воплощаем Ваши любые идеи, которые будут радовать!

    Производим решения любой сложности, под ключ.

    Выгодные условия для дизайнеров - скидки и бонусы.

    Услуги
    • Дизайн
    • Проектирование
    • Декор
    • Массив
    • Дизайнерские изделия
    • Нестандартные решения
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область. Возможна оправка по городам России.
    • Люберцы
    Адрес
    Гаршина, д. 11, стр. 6
    140070 Люберцы
    Россия
    +7-9637788258 l-eight.ru
    Законное владение

    108814,

    г. Москва, Сосенское поселение, пос. Коммунарка, ул. Бачуринская, д. 4, корп. 1, пом. 3, ком. 5.

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