Мы занимаемся проектированием и созданием особых изделий из массива и др. материалов.

Мы изготавливаем лестницы, реечный декор, столешницы, подоконники, мебель для ванных комнат, консоли, стеллажи, декор и другое.

Наша мебель удачно вписывается в интерьеры различных стилистик.

В штате работают опытные дизайнеры, технологи и специалисты столярного производства.

Воплощаем Ваши любые идеи, которые будут радовать!

Производим решения любой сложности, под ключ.

Выгодные условия для дизайнеров - скидки и бонусы.