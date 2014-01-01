Рады приветствовать Вас на страничке нашей студии.
Мы Марина Терешина и Андрей Максименко.
Работаем в сфере дизайна интерьера более 15 лет. Очень любим работать над созданием жилых интерьеров. Дом, ведь и правда, - самое важное место на Земле. Для каждого человека это всегда что-то очень личное и особенное. Положительные эмоции и комфорт, наполняющие созданный нами интерьер - это главная цель работы, наше вдохновение и большая радость.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Индивидуальное проектирование
- комплектация мебелью
- корпусная мебель и кухни на заказ
- декорирование.
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская обл. и Российская федерация
- Награды компании
- Финалист международного конкурса PinWin в номинациях
Самый концептуальный интерьер: яркая идея,
Стильный светодизайн,
Лучшая гостиная,
Окно в интерьере(2014г.)
- Адрес
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Москва 1
109012 Москва
Россия
+7-9165279095 martstudio.design