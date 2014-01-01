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Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гармония контрастов, Студия дизайна "MartStudio" Студия дизайна 'MartStudio'
    Гармония контрастов, Студия дизайна "MartStudio" Студия дизайна 'MartStudio'
    Гармония контрастов, Студия дизайна "MartStudio" Студия дизайна 'MartStudio'
    +40
    Гармония контрастов
    Двушка для Диджея, Студия дизайна "MartStudio" Студия дизайна 'MartStudio' Кухня в стиле модерн
    Двушка для Диджея, Студия дизайна "MartStudio" Студия дизайна 'MartStudio' Кухня в стиле модерн
    Двушка для Диджея, Студия дизайна "MartStudio" Студия дизайна 'MartStudio' Гостиная в стиле модерн
    +10
    Двушка для Диджея

    Рады приветствовать Вас на страничке нашей студии.

    Мы Марина Терешина и Андрей Максименко.

    Работаем в сфере дизайна интерьера более 15 лет. Очень любим работать над созданием жилых интерьеров. Дом, ведь и правда, - самое важное место на Земле. Для каждого человека это всегда что-то очень личное и особенное. Положительные эмоции и комфорт, наполняющие созданный нами интерьер - это главная цель работы, наше вдохновение и большая радость.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Индивидуальное проектирование
    • комплектация мебелью
    • корпусная мебель и кухни на заказ
    • декорирование.
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская обл. и Российская федерация
    Награды компании
    Финалист международного конкурса PinWin в номинациях Самый концептуальный интерьер: яркая идея, Стильный светодизайн, Лучшая гостиная, Окно в интерьере (2014г.)
    Адрес
    Москва 1
    109012 Москва
    Россия
    +7-9165279095 martstudio.design
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