Рады приветствовать Вас на страничке нашей студии.

Мы Марина Терешина и Андрей Максименко.

Работаем в сфере дизайна интерьера более 15 лет. Очень любим работать над созданием жилых интерьеров. Дом, ведь и правда, - самое важное место на Земле. Для каждого человека это всегда что-то очень личное и особенное. Положительные эмоции и комфорт, наполняющие созданный нами интерьер - это главная цель работы, наше вдохновение и большая радость.