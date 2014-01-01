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Архитектурное бюро <q>Проект Авангард</q>
Архитекторы Казань
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Индивидуальный жилой дом в пос. Кульсеитово, г. Казань, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Индивидуальный жилой дом в пос. Кульсеитово, г. Казань, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Индивидуальный жилой дом в пос. Кульсеитово, г. Казань, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    +13
    Индивидуальный жилой дом в пос. Кульсеитово, г. Казань
    Индивидуальный жилой дом с гаражем в к.п. "Тургай" Лаишевского района, S=213,4 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Индивидуальный жилой дом с гаражем в к.п. "Тургай" Лаишевского района, S=213,4 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Индивидуальный жилой дом с гаражем в к.п. "Тургай" Лаишевского района, S=213,4 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    +11
    Индивидуальный жилой дом с гаражем в к.п. "Тургай" Лаишевского района, S=213,4 кв. м
    Современный двухэтажный индивидуальный жилой дом в пос. Вороновка, S=210,3 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Современный двухэтажный индивидуальный жилой дом в пос. Вороновка, S=210,3 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Современный двухэтажный индивидуальный жилой дом в пос. Вороновка, S=210,3 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    +9
    Современный двухэтажный индивидуальный жилой дом в пос. Вороновка, S=210,3 кв. м
    Компактный двухэтажный индивидуальный жилой дом в Казани из кирпича, S=124,4 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Компактный двухэтажный индивидуальный жилой дом в Казани из кирпича, S=124,4 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Компактный двухэтажный индивидуальный жилой дом в Казани из кирпича, S=124,4 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    +11
    Компактный двухэтажный индивидуальный жилой дом в Казани из кирпича, S=124,4 кв. м
    Деревянный дом по технологии "двойной брус" в п. Введенка Верхнеуслонского района РТ, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Деревянный дом по технологии "двойной брус" в п. Введенка Верхнеуслонского района РТ, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Деревянный дом по технологии "двойной брус" в п. Введенка Верхнеуслонского района РТ, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    +16
    Деревянный дом по технологии "двойной брус" в п. Введенка Верхнеуслонского района РТ
    Одноэтажный кирпичный дом с террасой и зоной барбекю, S=97,9 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Одноэтажный кирпичный дом с террасой и зоной барбекю, S=97,9 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    Одноэтажный кирпичный дом с террасой и зоной барбекю, S=97,9 кв. м, Архитектурное бюро "Проект Авангард" Архитектурное бюро 'Проект Авангард'
    +6
    Одноэтажный кирпичный дом с террасой и зоной барбекю, S=97,9 кв. м
    Показать все 7 проекты

    Архитектурное бюро "Проект Авангард" - казанская проектная фирма с 2014 года занимающаяся проектированием частных объектов, в том числе разработкой проектов индивидуальных жилых домов из дерева и камня, от эскиза до рабочей документации с авторским надзором строительства.

    Услуги
    • Предпроектный анализ территории
    • Концептуальное проектирование
    • Эскизное проектирование
    • Проектная документация
    • Рабочая документация
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Казань
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    Адрес
    Профсоюзная, 34
    420111 Казань
    Россия
    +7-9196944164 proavangard.ru
    Законное владение

    420111, Казань, Профсоюзная, 34

    Отзыв

    Андрей Карапетян
    больше 5 лет назад
    Ruslan Nasybullin
    почти 2 года назад
    Micael Kapitonov
    почти 5 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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