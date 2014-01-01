Архитектурное бюро "Проект Авангард" - казанская проектная фирма с 2014 года занимающаяся проектированием частных объектов, в том числе разработкой проектов индивидуальных жилых домов из дерева и камня, от эскиза до рабочей документации с авторским надзором строительства.
- Услуги
- Предпроектный анализ территории
- Концептуальное проектирование
- Эскизное проектирование
- Проектная документация
- Рабочая документация
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Казань
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Адрес
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Профсоюзная, 34
420111 Казань
Россия
+7-9196944164 proavangard.ru
Законное владение
420111, Казань, Профсоюзная, 34