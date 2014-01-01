Архитектурное бюро "Проект Авангард" - казанская проектная фирма с 2014 года занимающаяся проектированием частных объектов, в том числе разработкой проектов индивидуальных жилых домов из дерева и камня, от эскиза до рабочей документации с авторским надзором строительства.