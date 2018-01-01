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L.E.DESIGNINTERIOR
Дизайнеры интерьера Омск, Россия
Обзор 22Проекты (22) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
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    • ПРОЕКТ "ГАРМОНИЧНЫЙ" в Омске, L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Кухни в эклектичном стиле
    ПРОЕКТ "ГАРМОНИЧНЫЙ" в Омске, L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Столовая комната в эклектичном стиле
    ПРОЕКТ "ГАРМОНИЧНЫЙ" в Омске, L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Ванная комната в эклектичном стиле
    ПРОЕКТ "ГАРМОНИЧНЫЙ" в Омске
    Квартира мечты в ЖК "Май", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Спальни для мальчиков
    Квартира мечты в ЖК "Май", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Квартира мечты в ЖК "Май", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Гостиные в эклектичном стиле
    +8
    Квартира мечты в ЖК "Май"
    Проект "Квартира на Перелета", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Спальня в эклектичном стиле
    Проект "Квартира на Перелета", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Спальня в эклектичном стиле
    Проект "Квартира на Перелета", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Детские комната в эклектичном стиле
    +10
    Проект "Квартира на Перелета"
    Проект загородного дома "Просторный", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Встроенные кухни
    Проект загородного дома "Просторный", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Встроенные кухни
    Проект загородного дома "Просторный", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Лестницы
    +3
    Проект загородного дома "Просторный"
    Проект "ГРАФИТ", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Гостиная в стиле минимализм
    Проект "ГРАФИТ", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Кухня в стиле минимализм
    Проект "ГРАФИТ", L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Гостиная в стиле минимализм
    +1
    Проект "ГРАФИТ"
    Проект санузла на конкурс LOTEN, L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Ванная комната в стиле минимализм
    Проект санузла на конкурс LOTEN, L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Ванная комната в стиле минимализм
    Проект санузла на конкурс LOTEN, L.E.DESIGNINTERIOR L.E.DESIGNINTERIOR Ванная комната в стиле минимализм
    +1
    Проект санузла на конкурс LOTEN
    Показать все 22 проекты

    Добро пожаловать на мою страничку! Меня зовут Елена Лапко, дизайнер интерьера, архитектор. Помогу Вам создать современный, стильный интерьер, в котором ВАМ будет комфортно. Проект жилого интерьера - это всегда неповторимый, уникальный интерьер, потому что каждый из нас индивидуален, и наш Дом - отражение нас самих. Для связи - WhatsApp +7 950 9577908.

    Услуги
    Дизайн интерьера и 3D-визуализация
    Регионы обслуживания
    Россия, Омск и Омск, Россия
    Адрес
    644077 Омск, Россия
    Россия
    +7-9509577908

    Отзыв

    arti967
    квартира студия 32.8 кв м для молодой девушки Осталось очень довольна работой Елены! Помогла понять , что мне самой хочется видеть в моем гнездышке, упорядочить хаос идей тактичной критикой и отличными советами . Не скажу . что прямо все было выполнено по проекту , здесь уже моя лень /халатность /отсутствие времени/ недостатком средств, но, повторюсь , работой я довольна на все 100%! Рекомендовала многим знакомым ; мои друзья ,и теперь ,уже, почти соседи , так же заказали дизайн -проект у Елены и довольны , и они в свою очередь рекомендовали ее ребятам , кто на стадии начала ремонта!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2018
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    arti967
    квартира студия для молодой девушки
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2018
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    arti967
    квартира студия для молодой девушки
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2018
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    Показать все отзывы – 3

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