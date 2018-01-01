Добро пожаловать на мою страничку! Меня зовут Елена Лапко, дизайнер интерьера, архитектор. Помогу Вам создать современный, стильный интерьер, в котором ВАМ будет комфортно. Проект жилого интерьера - это всегда неповторимый, уникальный интерьер, потому что каждый из нас индивидуален, и наш Дом - отражение нас самих. Для связи - WhatsApp +7 950 9577908.
- Услуги
- Дизайн интерьера и 3D-визуализация
- Регионы обслуживания
- Россия, Омск и Омск, Россия
- Адрес
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644077 Омск, Россия
Россия
+7-9509577908