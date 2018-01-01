Добро пожаловать на мою страничку! Меня зовут Елена Лапко, дизайнер интерьера, архитектор. Помогу Вам создать современный, стильный интерьер, в котором ВАМ будет комфортно. Проект жилого интерьера - это всегда неповторимый, уникальный интерьер, потому что каждый из нас индивидуален, и наш Дом - отражение нас самих. Для связи - WhatsApp +7 950 9577908.