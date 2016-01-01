С 2016 года я вместе с партнером и помощниками разрабатываю интерьеры для клиентов из самых разных уголков мира — от Камчатки до Франции. Я стремлюсь к созданию интерьеров, которые будут выглядеть актуально и через десять лет, но учтут основные тренды времени. 9 из 10 клиентов я консультирую и веду удаленно, они успешно реализовывают проект самостоятельно. Также я реализую проекты в Санкт-Петербурге.
- Услуги
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- перепланировка
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- Награды компании
- Победитель Design Sinergy
- Награда Best Houzz Service 2019
- Финалист конкурса PINWIN
- Адрес
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Казанская 7
197373 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9967701107 branchstudio.ru