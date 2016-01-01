С 2016 года я вместе с партнером и помощниками разрабатываю интерьеры для клиентов из самых разных уголков мира — от Камчатки до Франции. Я стремлюсь к созданию интерьеров, которые будут выглядеть актуально и через десять лет, но учтут основные тренды времени. 9 из 10 клиентов я консультирую и веду удаленно, они успешно реализовывают проект самостоятельно. Также я реализую проекты в Санкт-Петербурге.