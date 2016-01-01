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LEHOVA DESIGN
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЛОФТ В СТАРОМ ФОНДЕ, LEHOVA DESIGN LEHOVA DESIGN Маленькие кухни
    ЛОФТ В СТАРОМ ФОНДЕ, LEHOVA DESIGN LEHOVA DESIGN Гостиная в стиле лофт
    ЛОФТ В СТАРОМ ФОНДЕ, LEHOVA DESIGN LEHOVA DESIGN Гостиная в колониальном стиле
    +11
    ЛОФТ В СТАРОМ ФОНДЕ
    Квартира у Яхтенного моста, LEHOVA DESIGN LEHOVA DESIGN Спальня в стиле минимализм Серый
    Квартира у Яхтенного моста, LEHOVA DESIGN LEHOVA DESIGN Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира у Яхтенного моста, LEHOVA DESIGN LEHOVA DESIGN Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +5
    Квартира у Яхтенного моста
    Лофт апартаменты ЖК Елагин Апарт, LEHOVA DESIGN LEHOVA DESIGN Маленькие кухни
    Лофт апартаменты ЖК Елагин Апарт, LEHOVA DESIGN LEHOVA DESIGN Ванная в стиле лофт
    Лофт апартаменты ЖК Елагин Апарт, LEHOVA DESIGN LEHOVA DESIGN Ванная в стиле лофт
    +8
    Лофт апартаменты ЖК Елагин Апарт

    С 2016 года я вместе с партнером и помощниками разрабатываю интерьеры для клиентов из самых разных уголков мира — от Камчатки до Франции. Я стремлюсь к созданию интерьеров, которые будут выглядеть актуально и через десять лет, но учтут основные тренды времени. 9 из 10 клиентов я консультирую и веду удаленно, они успешно реализовывают проект самостоятельно. Также я реализую проекты в Санкт-Петербурге. 

    Услуги
    • дизайн
    • комплектация
    • ремонт
    • декорирование
    • 3D-визуализация
    • перепланировка
    • планировка
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Новосибирск
    • Екатеринбург
    • Тверь
    • Владивосток
    • Нижний Новгород
    • Самара
    • Казань
    • Уфа
    • Краснодар
    • Тольятти
    • Пермь
    • Красноярск
    • Воронеж
    • Хабаровск
    • Ярославль
    • Пенза
    • Волгоград
    • Выборг
    • Тбилиси
    • Таллин
    • Рига
    • Варшава
    • Россия
    • Показать все 25 регион обслуживания
    Награды компании
    • Победитель Design Sinergy
    • Награда Best Houzz Service 2019
    • Финалист конкурса PINWIN
    Адрес
    Казанская 7
    197373 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9967701107 branchstudio.ru
    Законное владение


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