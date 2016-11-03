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InScale
Архитекторы СПБ, Россия
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Вилла на берегу Невы, InScale InScale Загородные дома
    Вилла на берегу Невы, InScale InScale Вилла
    Вилла на берегу Невы, InScale InScale Дома на одну семью
    +7
    Вилла на берегу Невы
    Одноэтажная вилла в стиле Минимализм, InScale InScale Загородные дома
    Одноэтажная вилла в стиле Минимализм, InScale InScale Вилла
    Одноэтажная вилла в стиле Минимализм, InScale InScale Дома с террасами
    +5
    Одноэтажная вилла в стиле Минимализм
    Вилла в стиле Модернизм, InScale InScale Дома на одну семью
    Вилла в стиле Модернизм, InScale InScale Загородные дома
    Вилла в стиле Модернизм, InScale InScale Дома на одну семью
    +5
    Вилла в стиле Модернизм
    Двухкомнатная квартира в ЖК Премьер Палас, InScale InScale Гостиная в классическом стиле
    Двухкомнатная квартира в ЖК Премьер Палас, InScale InScale Гостиная в классическом стиле
    Двухкомнатная квартира в ЖК Премьер Палас, InScale InScale Гостиная в классическом стиле
    +6
    Двухкомнатная квартира в ЖК Премьер Палас
    Квартира в ЖК Царская столица, InScale InScale
    Квартира в ЖК Царская столица, InScale InScale
    Квартира в ЖК Царская столица, InScale InScale
    +31
    Квартира в ЖК Царская столица
    Квартира в ЖК Суоми, InScale InScale
    Квартира в ЖК Суоми, InScale InScale
    Квартира в ЖК Суоми, InScale InScale
    +18
    Квартира в ЖК Суоми
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    Основная сфера нашей деятельности - это проектирование загородных домов и разработка дизайна жилых интерьеров для частных заказчиков, с полным комплексом сопроводительных услуг: авторский надзор, организация и управление строительством, комплектация объекта отделочными материалами, мебелью, оборудованием, текстилем и аксессуарами.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир и коттеджей
    • проектирование загородных домов
    Регионы обслуживания
    • г. Санкт-Петербург
    • г. Москва
    • СПБ
    • Россия
    Адрес
    Съезжинская улица, дом 13
    197375 СПБ, Россия
    Россия
    +7-9219953923 www.indesign-spb.ru

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