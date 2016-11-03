Основная сфера нашей деятельности - это проектирование загородных домов и разработка дизайна жилых интерьеров для частных заказчиков, с полным комплексом сопроводительных услуг: авторский надзор, организация и управление строительством, комплектация объекта отделочными материалами, мебелью, оборудованием, текстилем и аксессуарами.
- Услуги
- дизайн интерьера квартир и коттеджей
- проектирование загородных домов
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург
- г. Москва
- СПБ
- Россия
- Адрес
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Съезжинская улица, дом 13
197375 СПБ, Россия
Россия
+7-9219953923 www.indesign-spb.ru