Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Проектно-строительная компания УралДеко
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 19Проекты (19) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры в ЖК «Макаровский квартал», Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн квартиры в ЖК «Макаровский квартал», Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн квартиры в ЖК «Макаровский квартал», Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Ванная комната в стиле минимализм
    +31
    Дизайн квартиры в ЖК «Макаровский квартал»
    Квартира ЖК Эверест, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Кухня в стиле минимализм
    Квартира ЖК Эверест, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в стиле минимализм
    Квартира ЖК Эверест, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Кухня в стиле минимализм
    +23
    Квартира ЖК Эверест
    Квартира ЖК Макаровский квартал, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира ЖК Макаровский квартал, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира ЖК Макаровский квартал, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в скандинавском стиле
    +26
    Квартира ЖК Макаровский квартал
    Квартира Шишимская горка, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Кухня в классическом стиле
    Квартира Шишимская горка, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Кухня в классическом стиле
    Квартира Шишимская горка, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Кухня в классическом стиле
    +7
    Квартира Шишимская горка
    ЖК Макаровский квартал, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Макаровский квартал, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Макаровский квартал, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в стиле минимализм
    +23
    ЖК Макаровский квартал
    Коттедж Седельниково, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в классическом стиле
    Коттедж Седельниково, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в классическом стиле
    Коттедж Седельниково, Проектно-строительная компания УралДеко Проектно-строительная компания УралДеко Гостиная в классическом стиле
    +24
    Коттедж Седельниково
    Показать все 19 проекты

    Рад приветствовать Вас!

    Меня зовут Арбузов Антон, я руководитель компании УралДеко. Хочу рассказать Вам с чего мы начинали и к чему пришли.

    Компания «УралДеко» была основана в 2011 году. Я начинал путь с проведения небольших ремонтов квартир для знакомых и родственников. Со временем круг заказчиков стал расширяться, сложность проектов по ремонту возрастать.

    В 2012 году были запущены дополнительные направления по дизайн-проектированию и поставкам материалов и оборудования для интерьеров. Заказчики высоко оценили такой подход, мы стали нести ответственность за решение всего комплекса вопросов по ремонту - это cэкономило им кучу времени и нервов. С 2014 года мы «замкнули» цикл и создали направление по производству индивидуальной мебели и текстиля.

    На сегодняшний день мы являемся компанией «полного цикла» и способны качественно выполнять все этапы работ - от создания дизайн проекта до переезда заказчика в готовый интерьер!

    С самого первого дня мы работаем на репутацию, поэтому каждый сотрудник «УралДеко» воплощает проект заказчика, как для себя.

    Наше кредо - всегда выполнять данные заказчику обещания, доводить всё до финального результата, создавать комфортные и безопасные условия для проживания или ведения бизнеса!

    Если хотите грамотный дизайн-проект и качественный ремонт, свяжитесь с нами удобным способом:

    e-mail: uraldeco@yandex.ru Телефон: 7 (343) 345-95-75 WhatsApp: 8 912 045 95 75

    Проектируем мечты. Воплощаем в реальность. УралДеко.

    Услуги
    • дизайн-проектирование
    • комплексный ремонт
    • комплектация материалами
    • производство мебели
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург и Москва
    Адрес
    620075 Екатеринбург
    Россия
    +7-9120459575 www.uraldeco.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург. ул. Розы Люксембург 22, офис 417, 4 этаж

      Add SEO element