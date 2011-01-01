Рад приветствовать Вас!

Меня зовут Арбузов Антон, я руководитель компании УралДеко. Хочу рассказать Вам с чего мы начинали и к чему пришли.

Компания «УралДеко» была основана в 2011 году. Я начинал путь с проведения небольших ремонтов квартир для знакомых и родственников. Со временем круг заказчиков стал расширяться, сложность проектов по ремонту возрастать.

В 2012 году были запущены дополнительные направления по дизайн-проектированию и поставкам материалов и оборудования для интерьеров. Заказчики высоко оценили такой подход, мы стали нести ответственность за решение всего комплекса вопросов по ремонту - это cэкономило им кучу времени и нервов. С 2014 года мы «замкнули» цикл и создали направление по производству индивидуальной мебели и текстиля.

На сегодняшний день мы являемся компанией «полного цикла» и способны качественно выполнять все этапы работ - от создания дизайн проекта до переезда заказчика в готовый интерьер!

С самого первого дня мы работаем на репутацию, поэтому каждый сотрудник «УралДеко» воплощает проект заказчика, как для себя.

Наше кредо - всегда выполнять данные заказчику обещания, доводить всё до финального результата, создавать комфортные и безопасные условия для проживания или ведения бизнеса!

Если хотите грамотный дизайн-проект и качественный ремонт, свяжитесь с нами удобным способом:

e-mail: uraldeco@yandex.ru Телефон: 7 (343) 345-95-75 WhatsApp: 8 912 045 95 75

Проектируем мечты. Воплощаем в реальность. УралДеко.