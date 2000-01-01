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Частный дизайнер
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Частный дом, Частный дизайнер Частный дизайнер Гостиная в классическом стиле
    Частный дом, Частный дизайнер Частный дизайнер Гостиная в классическом стиле
    Частный дом, Частный дизайнер Частный дизайнер Столовая комната в классическом стиле
    +28
    Частный дом

    Андрей Волков.

    Дизайнер интерьера. Член Союза Дизайнеров Москвы. В профессии с 2002 года. Проектирую частные и общественные интерьеры.  Делаю только один вариант проекта - "Полный": от концепции, планировочного решения со всеми техническими чертежами, до подбора материалов, мебели, светильников, штор, картин. С надзором. Потому что только так можно получить хороший результат, то что было задумано.

    Десятки реализованных проектов. Среди которых : частные дома, квартиры,   гостиницы, рестораны, кинотеатр "Синема Парк" в Воронеже, офисы компаний.  Проетирую интерьеры в разных стилях : классика, модерн, хай-тек, этника. Стоимость проекта в зависимости от площади и сложности работы 2000-3500 рублей. Чем больше площадь тем дешевле и наоборот.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектура – Эскизные проекты
    Регионы обслуживания
    г. Москва
    Адрес
    127560 Москва
    Россия
    +7-9295028020 andreyvolkov.ru
    Законное владение

    г.Москва

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