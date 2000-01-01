Андрей Волков.

Дизайнер интерьера. Член Союза Дизайнеров Москвы. В профессии с 2002 года. Проектирую частные и общественные интерьеры. Делаю только один вариант проекта - "Полный": от концепции, планировочного решения со всеми техническими чертежами, до подбора материалов, мебели, светильников, штор, картин. С надзором. Потому что только так можно получить хороший результат, то что было задумано.

Десятки реализованных проектов. Среди которых : частные дома, квартиры, гостиницы, рестораны, кинотеатр "Синема Парк" в Воронеже, офисы компаний. Проетирую интерьеры в разных стилях : классика, модерн, хай-тек, этника. Стоимость проекта в зависимости от площади и сложности работы 2000-3500 рублей. Чем больше площадь тем дешевле и наоборот.