"Акрострой" - строительная компания, осуществляет все виды земляных и подготовительных строительных работ на территории Москвы и Подмосковья, а также сдает технику в наем.
Выполняем земляные работы (разработку и рытье котлована, вертикальную планировку), устанавливаем шпунтовые ограждения, производим установку свайного фундамента, осуществляем снос зданий и строений, а также производим вывоз мусора и снега.
Все строительные работы выполняем без посредников, что позволяет предлагать лучшую цену на услуги. Большой автопарк позволяет сдавать строительную технику в аренду: самосвалы, катки, илососы, поливомоечные машины, экскаваторы, низкорамные тралы, бульдозеры. Вся техника в хорошем состоянии и готова к работе.
Действующая строительная лицензия и допуск СРО. Оформление документации в оговоренные сроки с учетом требований Вашей бухгалтерии. Приятные скидки для клиентов!
- Услуги
- спецтехника
- рытье котлованов
- снос зданий
- земляные работы
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Полярная 35б, стр. 1
127282 Москва
Россия
+7-4957781030 www.mehkolona.ru