"Акрострой" - строительная компания, осуществляет все виды земляных и подготовительных строительных работ на территории Москвы и Подмосковья, а также сдает технику в наем.

Выполняем земляные работы (разработку и рытье котлована, вертикальную планировку), устанавливаем шпунтовые ограждения, производим установку свайного фундамента, осуществляем снос зданий и строений, а также производим вывоз мусора и снега.

Все строительные работы выполняем без посредников, что позволяет предлагать лучшую цену на услуги. Большой автопарк позволяет сдавать строительную технику в аренду: самосвалы, катки, илососы, поливомоечные машины, экскаваторы, низкорамные тралы, бульдозеры. Вся техника в хорошем состоянии и готова к работе.

Действующая строительная лицензия и допуск СРО. Оформление документации в оговоренные сроки с учетом требований Вашей бухгалтерии. Приятные скидки для клиентов!