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Акрострой
Строители Москва
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    • "Акрострой" - строительная компания, осуществляет все виды земляных и подготовительных строительных работ на территории Москвы и Подмосковья, а также сдает технику в наем. 

    Выполняем земляные работы (разработку и рытье котлована, вертикальную планировку), устанавливаем шпунтовые ограждения, производим установку свайного фундамента, осуществляем снос зданий и строений, а также производим вывоз мусора и снега. 

    Все строительные работы выполняем без посредников, что позволяет предлагать лучшую цену на услуги. Большой автопарк позволяет сдавать строительную технику в аренду: самосвалы, катки, илососы, поливомоечные машины, экскаваторы, низкорамные тралы, бульдозеры. Вся техника в хорошем состоянии и готова к работе. 

    Действующая строительная лицензия и допуск СРО. Оформление документации в оговоренные сроки с учетом требований Вашей бухгалтерии. Приятные скидки для клиентов!

    Услуги
    • спецтехника
    • рытье котлованов
    • снос зданий
    • земляные работы
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Полярная 35б, стр. 1
    127282 Москва
    Россия
    +7-4957781030 www.mehkolona.ru
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