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Prosperity
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ул. Маршала Тимошенко, Prosperity Prosperity Гостиная в колониальном стиле
    ул. Маршала Тимошенко, Prosperity Prosperity Гостиная в колониальном стиле
    ул. Маршала Тимошенко, Prosperity Prosperity Кухня в колониальном стиле
    +14
    ул. Маршала Тимошенко
    Бельгийская деревня, Prosperity Prosperity Спальня в стиле минимализм
    Бельгийская деревня, Prosperity Prosperity Спальная комната Текстиль
    Бельгийская деревня, Prosperity Prosperity Спальная комната Текстиль
    +3
    Бельгийская деревня
    Дом в Подмосковье, Prosperity Prosperity КухняАксессуары и текстиль
    Дом в Подмосковье, Prosperity Prosperity Окна и двериГардины и аксессуары
    Дом в Подмосковье, Prosperity Prosperity Спальная комната Текстиль
    +4
    Дом в Подмосковье
    Дом на Рублевском шоссе, Prosperity Prosperity ГостинаяАксессуары и декорации
    Дом на Рублевском шоссе, Prosperity Prosperity Окна и двериГардины и аксессуары
    Дом на Рублевском шоссе, Prosperity Prosperity КухняАксессуары и текстиль
    +38
    Дом на Рублевском шоссе
    Дом, Калужское шоссе, Prosperity Prosperity Бассейны в эклектичном стиле
    Дом, Калужское шоссе, Prosperity Prosperity ГостинаяАксессуары и декорации
    Дом, Калужское шоссе, Prosperity Prosperity Окна и двериГардины и аксессуары
    +14
    Дом, Калужское шоссе
    Москва, Весковский переулок, Prosperity Prosperity ГостинаяАксессуары и декорации
    Москва, Весковский переулок, Prosperity Prosperity Детские комната в эклектичном стиле
    Москва, Весковский переулок, Prosperity Prosperity Ванная комната в стиле модерн
    +74
    Москва, Весковский переулок
    Показать все 9 проекты

    Студия интерьерного дизайна Prosperity специализируется на создании роскошных интерьеров для требовательных заказчиков в России и за рубежом. Воплощая стиль, элегантность и комфорт, мы проектируем как частные, так и общественные интерьеры.

    Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами на всех этапах работы. И начинаем с того, что помогаем облечь фантазии в слова, проводя персональное психологическое тестирование. Выявив психотип заказчика, мы стремимся отразить в интерьере его внутренний мир, либо спроектировать пространство, олицетворяющее желаемый образ жизни. Ведь известно, что дом, как костюм и прическа, способен влиять на личность его обладателя. Мы не гонимся за количеством заказов, акцентируя внимание на обеспечении высокого уровня сервиса и менеджмента, и внимательно следим за новыми трендами, посещая лучшие европейские и отечественные выставки, где черпаем вдохновение и знакомимся с технологическими новинками. Нашу компанию отличает повышенное внимание к деталям. Мы часто реализуем проекты «под ключ», начиная с чертежей и заканчивая вином в холодильнике, именно той марки, которую предпочитает заказчик. В нашей команде помимо дизайнеров и архитекторов присутствуют различные специалисты, в том числе и парфюмер, разрабатывающий линейку интерьерных ароматов.

    Мы не ограничиваем себя стилевыми рамками, оставляя простор для творчества. Наши работы регулярно публикуются в специализированных изданиях по дизайну.
    В каждом проекте мы решаем индивидуальные задачи, соответствующие образу жизни и нуждам клиента. Мы тщательно следим за качеством мебели и аксессуаров, изготавливаемых на заказ, ведь эти изделия соседствуют в интерьере с предметами от ведущих европейских производителей. Мы со страстью объединяем редкие необычные вещи, используем предметы искусства и антиквариат. Ведь наша задача — создать среду, искушающую все органы чувств, сочетающую роскошь и комфорт, уводящую от обыденности в мир вдохновения, восхищения и уюта. Войдите в мир Prosperity! Мир, где мечты сбываются...

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирование пространства
    • Текстильный декор
    • индивидуальное изготовление предметов интерьера.
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Награды компании
    Публикации:  Salon №11, 2006; Salon №10, 2007; Дом & Интерьер №10, 2010; Лучшие интерьеры 2014
    Адрес
    аллея Жемчуговой д. 5/2
    111405 Москва
    Россия
    +7-4956449802 www.prosperity-design.ru
    Законное владение

    г. Москва,  111405, Аллея Жемчуговой д. 5/2

    Отзыв

    СВЕТЛАНА СВЕТЛАНА
     Хочу отметить профессиональный подход этих дизайнеров. Творческий подход к работе, но все ориентировано не только на красоту, а еще и на удобство, функциональность, что важно. Все варианты и предложения четко и логически обоснованы, сроки выдерживается. Рекомендую! Они молодцы!
    почти 7 лет назад
    Дата проекта: Октябрь 2014
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