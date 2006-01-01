Студия интерьерного дизайна Prosperity специализируется на создании роскошных интерьеров для требовательных заказчиков в России и за рубежом. Воплощая стиль, элегантность и комфорт, мы проектируем как частные, так и общественные интерьеры.

Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами на всех этапах работы. И начинаем с того, что помогаем облечь фантазии в слова, проводя персональное психологическое тестирование. Выявив психотип заказчика, мы стремимся отразить в интерьере его внутренний мир, либо спроектировать пространство, олицетворяющее желаемый образ жизни. Ведь известно, что дом, как костюм и прическа, способен влиять на личность его обладателя. Мы не гонимся за количеством заказов, акцентируя внимание на обеспечении высокого уровня сервиса и менеджмента, и внимательно следим за новыми трендами, посещая лучшие европейские и отечественные выставки, где черпаем вдохновение и знакомимся с технологическими новинками. Нашу компанию отличает повышенное внимание к деталям. Мы часто реализуем проекты «под ключ», начиная с чертежей и заканчивая вином в холодильнике, именно той марки, которую предпочитает заказчик. В нашей команде помимо дизайнеров и архитекторов присутствуют различные специалисты, в том числе и парфюмер, разрабатывающий линейку интерьерных ароматов.

Мы не ограничиваем себя стилевыми рамками, оставляя простор для творчества. Наши работы регулярно публикуются в специализированных изданиях по дизайну.

В каждом проекте мы решаем индивидуальные задачи, соответствующие образу жизни и нуждам клиента. Мы тщательно следим за качеством мебели и аксессуаров, изготавливаемых на заказ, ведь эти изделия соседствуют в интерьере с предметами от ведущих европейских производителей. Мы со страстью объединяем редкие необычные вещи, используем предметы искусства и антиквариат. Ведь наша задача — создать среду, искушающую все органы чувств, сочетающую роскошь и комфорт, уводящую от обыденности в мир вдохновения, восхищения и уюта. Войдите в мир Prosperity! Мир, где мечты сбываются...