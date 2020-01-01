ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА ОТ «VERY'WOOD»

Компания «VERY'WOOD» специализируется на внутренней и внешней отделке любых помещений, будь то личный кабинет Генерального директора или детская комната любимых наследников, Компания «VERY'WOOD» является подразделением и новым витком развития компании «ЭКО ХАУС», которая заняла уверенные позиции на рынке деревянного строительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области в качестве профессионального и надежного партнера. Вы хотите установить в своем доме красивую и прочную деревянную мебель, заказать лестницу или двери, оформить комнату или веранду? Мы предлагаем изготовление эксклюзивных изделий из натуральных материалов под индивидуальный заказ. Благодаря использованию современных технологий и качественного сырья, мы гарантируем надежность, красивый внешний вид и долговечность продукции. Мы разрабатываем и реализуем неординарные, эксклюзивные дизайнерские решения, сочетающие в себе эстетику и стиль, удобство пользования и функциональность, и готовы воплотить Ваши самые смелые фантазии по обустройству интерьера, будь это кухня, ванная комната или детская. Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на индивидуальный подход, гибкую ценовую политику, выполнение работ на высочайшем уровне и в заявленные сроки.

ПОЧЕМУ ЗАКАЗАТЬ МЕБЕЛЬ У НАС — ЭТО ВЫГОДНО?

Мы работаем в этой сфере уже много лет. За это время нами накоплен большой опыт в производстве натуральных деревянных изделий. Если вы обратитесь к нам, то гарантированно получите: качественную продукцию, которая прослужит долгое время;индивидуальный подход к каждому заказу, что обеспечивает эксклюзивность и точность исполнения;сэкономленные средства, так как мы устанавливаем гибкую ценовую политику и всегда готовы к диалогу с клиентом;большой выбор натуральных материалов, изготовление изделий из редких пород дерева, а также привлекательную и надежную фурнитуру.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ?

Благодаря тому, что мы подходим к каждому заказу в индивидуальном порядке, клиент получает действительно эксклюзивное изделие. В нашем каталоге можно выбрать и предметы мебели, материалы для внутренней и внешней отделки поверхностей (панели, откосы, плинтуса), элементы для устройства веранд и мансард, качественные двери. Большой ассортимент не ограничивает заказчика и позволяет обустроить свой дом так, как он видит. И самое главное, мы наладили собственное производство, имеем большой складской запас древесины и фурнитуры, что позволяет нам не зависить от партнеров, поэтому гарантируем своевременность исполнения договора и качество материалов. Также благодаря этому обеспечивается комплексный подход к производству: от зарисовки проекта до изготовления. В нашем штате трудятся опытные сотрудники, которых объединяет одна цель — в полной мере удовлетворить потребности клиента. Мы работаем для Вашего комфорта и не стараемся делать серийные вещи. Обращаясь в «VERY’WOOD» вы обретаете надежного партнера в создании эксклюзивного проекта.