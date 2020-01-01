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Very&#39;Wood
Столяры Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Предложения (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Услуги

  • Производство из массива
  • двери
  • мебель
  • кухни
  • интерьер
  • экстерьер
  • создание дизайна.

Проекты

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    • Ванная комната, Very'Wood Very'Wood Ванная комнатаДекор
    Ванная комната, Very'Wood Very'Wood Ванная комнатаДекор
    Ванная комната, Very'Wood Very'Wood Ванная комнатаДекор
    +3
    Ванная комната
    Элементы мебели и декоративная отделка из массива в загородном доме, Very'Wood Very'Wood Кухня в классическом стиле
    Элементы мебели и декоративная отделка из массива в загородном доме, Very'Wood Very'Wood Кухня в классическом стиле
    Элементы мебели и декоративная отделка из массива в загородном доме, Very'Wood Very'Wood Кухня в классическом стиле
    +46
    Элементы мебели и декоративная отделка из массива в загородном доме
    Пентхаус в Санкт-Петербурге, Very'Wood Very'Wood ГостинаяКамины и аксессуары
    Пентхаус в Санкт-Петербурге, Very'Wood Very'Wood ГостинаяМебель для медиа комнаты
    Пентхаус в Санкт-Петербурге, Very'Wood Very'Wood ГостинаяАксессуары и декорации
    +50
    Пентхаус в Санкт-Петербурге

    ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА ОТ «VERY'WOOD»

    Компания «VERY'WOOD» специализируется на внутренней и внешней отделке любых помещений, будь то личный кабинет Генерального директора или детская комната любимых наследников, Компания «VERY'WOOD» является подразделением и новым витком развития компании «ЭКО ХАУС», которая заняла уверенные позиции на рынке деревянного строительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области в качестве профессионального и надежного партнера. Вы хотите установить в своем доме красивую и прочную деревянную мебель, заказать лестницу или двери, оформить комнату или веранду? Мы предлагаем изготовление эксклюзивных изделий из натуральных материалов под индивидуальный заказ. Благодаря использованию современных технологий и качественного сырья, мы гарантируем надежность, красивый внешний вид и долговечность продукции. Мы разрабатываем и реализуем неординарные, эксклюзивные дизайнерские решения, сочетающие в себе эстетику и стиль, удобство пользования и функциональность, и готовы воплотить Ваши самые смелые фантазии по обустройству интерьера, будь это кухня, ванная комната или детская. Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на индивидуальный подход, гибкую ценовую политику, выполнение работ на высочайшем уровне и в заявленные сроки.

    ПОЧЕМУ ЗАКАЗАТЬ МЕБЕЛЬ У НАС — ЭТО ВЫГОДНО?

    Мы работаем в этой сфере уже много лет. За это время нами накоплен большой опыт в производстве натуральных деревянных изделий. Если вы обратитесь к нам, то гарантированно получите: качественную продукцию, которая прослужит долгое время;индивидуальный подход к каждому заказу, что обеспечивает эксклюзивность и точность исполнения;сэкономленные средства, так как мы устанавливаем гибкую ценовую политику и всегда готовы к диалогу с клиентом;большой выбор натуральных материалов, изготовление изделий из редких пород дерева, а также привлекательную и надежную фурнитуру.

    ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ?

    Благодаря тому, что мы подходим к каждому заказу в индивидуальном порядке, клиент получает действительно эксклюзивное изделие. В нашем каталоге можно выбрать и предметы мебели, материалы для внутренней и внешней отделки поверхностей (панели, откосы, плинтуса), элементы для устройства веранд и мансард, качественные двери. Большой ассортимент не ограничивает заказчика и позволяет обустроить свой дом так, как он видит. И самое главное, мы наладили собственное производство, имеем большой складской запас древесины и фурнитуры, что позволяет нам не зависить от партнеров, поэтому гарантируем своевременность исполнения договора и качество материалов. Также благодаря этому обеспечивается комплексный подход к производству: от зарисовки проекта до изготовления. В нашем штате трудятся опытные сотрудники, которых объединяет одна цель — в полной мере удовлетворить потребности клиента. Мы работаем для Вашего комфорта и не стараемся делать серийные вещи. Обращаясь в «VERY’WOOD» вы обретаете надежного партнера в создании эксклюзивного проекта.

    Регионы обслуживания
    СЗФО и Санкт-Петербург
    Награды компании
    Участники выставок "Строим дом!
    Адрес
    ул. Трефолева 2
    198097 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9052088833 verywood.su
    Законное владение

    198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева 2, лит.Р, оф. 215

    Отзыв

    Svetlana Aksenova Svetlana Aksenova
    Заказ от июня 2020. Испортили столешницу, которую брали на реставрацию. Вернули без финального покрытия и не предупредили об этом. В результате в первый же день пользования на столешнице образовались пятна от воды. Поверхность шершавая, была - гладкая глянцевая. Боковины в пятнах - где видимо шкурили и промахнулись, где - то краска совсем прозрачная стала. Обещали исправить, но перестали отвечать на звонки. Столешницей пользоваться нельзя, явно нужно обращаться в другую столярку, чтобы все исправить.
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Июнь 2020
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    infoitermobili
    Отрицательный  кидают на деньги  Добрый день , всем , это крайне не чистоплотная компания , кидает клиентов на деньги , если не хотите проблем , головной боли , обходите стороной ..
    почти 4 года назад
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