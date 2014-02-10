Студио-ТА начала свою работу в 2007 году. Тогда это был небольшой коллектив. Сегодня же - опытные и креативные специалисты, которые неординарно и индивидуально подходят к каждому проекту. Ведь, кроме архитекторов, у нас трудятся конструктора и инженеры с многолетним стажем. Менее чем за семь лет работы, энергичный коллектив спроектировал более ста объектов - административные здания, коттеджи, гостиничные и многофункциональные комплексы, офисные и торговые центры. Некоторые из них уже реализованы, иные находятся в стадии строительства. Все эти объекты проектировались не только с позиции баланса эстетического восприятия, но и с точки зрения эффективности, эргономики, востребованности со стороны пользователей – арендаторов, покупателей, посетителей.

Создание качественного архитектурного продукта – это интересный, сложный и трудоемкий процесс. И чтобы сделать его плодотворным,специалисты бюро говорят с заказчиком на одном языке. Мы сотрудничаем с ведущими маркетинговыми консультантами с целью предложить заказчику комплексный, проработанный продукт, который будет иметь успех в своей нише, создаст имя владельцам. Разрабатывая проекты общественных, жилых, офисных, торговых зданий, а также многофункциональных комплексов, мы ставим несколько приоритетных требований. Во-первых, проект должен быть эстетически привлекателен, во-вторых, коммерчески эффективен, далее соответствовать финансовой стратегии инвесторов и современным трендам, выделяться среди окружения, при этом соответствовать требованиям целевой группы пользователей, учитывать особенности рынка недвижимости, иметь верную инженерную начинку, долгий срок жизни. Перечисленные требования – наша парадигма, ведь только при соблюдении баланса получается качественный архитектурный продукт. Мы предлагаем разработку проекта на всех стадиях, начиная с консультации, предпроектного анализа, стадии концепция и проект, заканчивая рабочей документацией и авторским надзором. Большое внимание уделяем участию в различных конкурсах, в том числе международных. Получили более двадцати пяти профессиональных наград, в том числе: гран-при и золотую медаль МАСА, награждены дипломами открытого архитектурного конкурса «Музейный кластер» в Москве, стали лауреатами ежегодной национальной премии за достижения в области малоэтажного и коттеджного строительства и получили награду за Лучший коттеджный поселок (регионы) и т.д.

Нам очень нравится фраза Дэна Райса: "Живопись это искусство, на которое можно смотреть, скульптура – это искусство, которое можно обойти, архитектура – это искусство, сквозь которое можно пройти". А для нас архитектура - это искусство с большой буквы.