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ООО <q>Студио-ТА</q>
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 59Проекты (59) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ОФИС ПРОДАЖ ДЛЯ ЖК «ОДИНГРАД», ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    ОФИС ПРОДАЖ ДЛЯ ЖК «ОДИНГРАД», ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    ОФИС ПРОДАЖ ДЛЯ ЖК «ОДИНГРАД», ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    +4
    ОФИС ПРОДАЖ ДЛЯ ЖК «ОДИНГРАД»
    ОФИС ПРОДАЖ ДЛЯ ЖК «RIVER SKY», ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    ОФИС ПРОДАЖ ДЛЯ ЖК «RIVER SKY», ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    ОФИС ПРОДАЖ ДЛЯ ЖК «RIVER SKY», ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    +7
    ОФИС ПРОДАЖ ДЛЯ ЖК «RIVER SKY»
    Офис продаж для ЖК "Переделкино Ближнее", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    Офис продаж для ЖК "Переделкино Ближнее", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    Офис продаж для ЖК "Переделкино Ближнее", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    +22
    Офис продаж для ЖК "Переделкино Ближнее"
    Офис продаж для ЖК "Гринада", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Дерево Многоцветный
    Офис продаж для ЖК "Гринада", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Дерево Многоцветный
    Офис продаж для ЖК "Гринада", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Конференц-центры в стиле модерн Дерево Многоцветный
    +11
    Офис продаж для ЖК "Гринада"
    Жилой комплекс "Бристоль", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Дома в стиле модерн Коричневый
    Жилой комплекс "Бристоль", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Многоквартирные дома Многоцветный
    Жилой комплекс "Бристоль", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Многоквартирные дома Коричневый
    +3
    Жилой комплекс "Бристоль"
    Парк в Обнинске, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Передний двор Многоцветный
    Парк в Обнинске, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Передний двор Многоцветный
    Парк в Обнинске, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Передний двор Многоцветный
    +3
    Парк в Обнинске
    Показать все 59 проекты

    Студио-ТА начала свою работу в 2007 году. Тогда это был небольшой коллектив. Сегодня же - опытные и креативные специалисты, которые неординарно и индивидуально подходят к каждому проекту. Ведь, кроме архитекторов, у нас трудятся конструктора и инженеры с многолетним стажем. Менее чем за семь лет работы, энергичный коллектив спроектировал более ста объектов - административные здания, коттеджи, гостиничные и многофункциональные комплексы, офисные и торговые центры. Некоторые из них уже реализованы, иные находятся в стадии строительства. Все эти объекты проектировались не только с позиции баланса эстетического восприятия, но и с точки зрения эффективности, эргономики, востребованности со стороны пользователей – арендаторов, покупателей, посетителей.

    Создание качественного архитектурного продукта – это интересный, сложный и трудоемкий процесс. И чтобы сделать его плодотворным,специалисты бюро говорят с заказчиком на одном языке. Мы сотрудничаем с ведущими маркетинговыми консультантами с целью предложить заказчику комплексный, проработанный продукт, который будет иметь успех в своей нише, создаст имя владельцам. Разрабатывая проекты общественных, жилых, офисных, торговых зданий, а также многофункциональных комплексов, мы ставим несколько приоритетных требований. Во-первых, проект должен быть эстетически привлекателен, во-вторых, коммерчески эффективен, далее соответствовать финансовой стратегии инвесторов и современным трендам, выделяться среди окружения, при этом соответствовать требованиям целевой группы пользователей, учитывать особенности рынка недвижимости, иметь верную инженерную начинку, долгий срок жизни. Перечисленные требования – наша парадигма, ведь только при соблюдении баланса получается качественный архитектурный продукт. Мы предлагаем разработку проекта на всех стадиях, начиная с консультации, предпроектного анализа, стадии концепция и проект, заканчивая рабочей документацией и авторским надзором. Большое внимание уделяем участию в различных конкурсах, в том числе международных. Получили более двадцати пяти профессиональных наград, в том числе: гран-при и золотую медаль МАСА, награждены дипломами открытого архитектурного конкурса «Музейный кластер» в Москве, стали лауреатами ежегодной национальной премии за достижения в области малоэтажного и коттеджного строительства и получили награду за Лучший коттеджный поселок (регионы) и т.д.

    Нам очень нравится фраза Дэна Райса: "Живопись это искусство, на которое можно смотреть, скульптура – это искусство, которое можно обойти, архитектура – это искусство, сквозь которое можно пройти". А для нас архитектура - это искусство с большой буквы.

    Услуги
    архитектура, Проектирование и Дизайн
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия
    • г. Москва
    • Москва
    • Россия
    Награды компании
    • Премия Серебряный знак смотр-конкурса XXI Международного фестиваля Зодчество 2013
    • 2 место Международной архитектурно-строительной и интерьерной выставки «Красивые дома»
    • Золотой диплом Уральского фестиваля архитектуры «Белая Башня»
    • Победитель конкурса «Leonardo Award 2013», в номинации «Жилые многоэтажные дома» за проект: «жилой комплекс «Abrau Resort».
    Адрес
    Ленинский проспект, д. 67, к. 2
    119296 Москва, Россия
    Россия
    +7-4956403151 studio-ta.ru

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