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I-projectdesign
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Морская глубина, I-projectdesign I-projectdesign
    Морская глубина, I-projectdesign I-projectdesign
    Морская глубина, I-projectdesign I-projectdesign
    +6
    Морская глубина
    Смелые акценты, I-projectdesign I-projectdesign
    Смелые акценты, I-projectdesign I-projectdesign
    Смелые акценты, I-projectdesign I-projectdesign Спальная комната Аксессуары и декор
    +8
    Смелые акценты
    Sun of, I-projectdesign I-projectdesign
    Sun of, I-projectdesign I-projectdesign
    Sun of, I-projectdesign I-projectdesign
    +27
    Sun of
    Нюансы в деталях, I-projectdesign I-projectdesign
    Нюансы в деталях, I-projectdesign I-projectdesign
    Нюансы в деталях, I-projectdesign I-projectdesign
    +27
    Нюансы в деталях
    Темная история, I-projectdesign I-projectdesign
    Темная история, I-projectdesign I-projectdesign
    Темная история, I-projectdesign I-projectdesign ГостинаяАксессуары и декорации
    +16
    Темная история
    Спальня для девушки, I-projectdesign I-projectdesign
    Спальня для девушки, I-projectdesign I-projectdesign
    Спальня для девушки, I-projectdesign I-projectdesign
    Спальня для девушки
    Показать все 7 проекты

    Окончила Московский художественно-промышленный институт по специальности «Дизайн среды». Получила диплом с отличием в одной из лучших в Европе школ дизайна интерьера «Детали». После успешного окончания школы-студии продолжила образование в институте Lorenzo de Medici (Флоренция). В настоящее время принимаю участие в телевизионных проектах и профессиональных конкурсах.Стремлюсь создать не просто современный интерьер, а такой, в котором классические и винтажные вещи легко уживаются с модернистскими. Красота должна быть мягкой и ненавязчивой, а оформление дома таким, чтобы в нём можно было расслабиться и забыть о ежедневных проблемах.

    Услуги
    • Дизайн и проектирование частных
    • общественных интерьеров.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Награды компании
    • Лауреат конкурса Интерьер года
    • Финалист главного конкурса российских дизайнеров PINWIN
    Адрес
    Кировоградская 19
    117519 Москва
    Россия
    +7-9031911903 irinabubnova.com
    Законное владение

    +7 903 191 19 03

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