Окончила Московский художественно-промышленный институт по специальности «Дизайн среды». Получила диплом с отличием в одной из лучших в Европе школ дизайна интерьера «Детали». После успешного окончания школы-студии продолжила образование в институте Lorenzo de Medici (Флоренция). В настоящее время принимаю участие в телевизионных проектах и профессиональных конкурсах.Стремлюсь создать не просто современный интерьер, а такой, в котором классические и винтажные вещи легко уживаются с модернистскими. Красота должна быть мягкой и ненавязчивой, а оформление дома таким, чтобы в нём можно было расслабиться и забыть о ежедневных проблемах.