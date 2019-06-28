ООО «МосБетонТорг». Поставляет и производит бетон различных марок,
раствор и керамзитобетон в Москве и области. Бесперебойные поставки. Звонки принимаются круглосуточно!
Бетон, раствор, смесь и керамзитобетон любых марок, произведённых на заводах с оборудованием «Liebherr», по доступным ценам поставит вам компания ООО «МосБетонТорг». Мощности наших заводов составляют от 80 м³ в час — это гарантированно обеспечит стройку любого масштаба бесперебойными поставками бетона высочайшего качества в Москве и области.
Бетон товарный
Тощий бетон
Тяжелый бетон
Бетон для фундамента
Бетон мостовой
Керамзитобетон
Пескобетон
Раствор Цемент
Фибробетон
- Услуги
- Бетон товарный
- Тяжелый бетон
- Фибробетон
- Раствор
- Цемент
- Бетон для фундамента
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
Складочная 3, стр. 3
127018 Москва
Россия
+7-4951182201 mosbetontorg.ru