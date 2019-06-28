Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
МОСБЕТОНТОРГ
Камень, брустчатка и бетон Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Производство и доставка бетона, МОСБЕТОНТОРГ МОСБЕТОНТОРГ
    Производство и доставка бетона

    ООО «МосБетонТорг». Поставляет и производит бетон различных марок, 

    раствор и керамзитобетон в Москве и области. Бесперебойные поставки.  Звонки принимаются круглосуточно!

    Бетон, раствор, смесь и керамзитобетон любых марок, произведённых на заводах с оборудованием «Liebherr»,  по доступным ценам поставит вам компания ООО «МосБетонТорг». Мощности наших заводов составляют от 80 м³  в час — это гарантированно обеспечит стройку любого масштаба бесперебойными поставками бетона высочайшего качества в Москве и области.

    Бетон товарный 

    Тощий бетон 

    Тяжелый бетон 

    Бетон для фундамента 

    Бетон мостовой 

    Керамзитобетон 

    Пескобетон 

    Раствор Цемент 

    Фибробетон

    Услуги
    • Бетон товарный
    • Тяжелый бетон
    • Фибробетон
    • Раствор
    • Цемент
    • Бетон для фундамента
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Складочная 3, стр. 3
    127018 Москва
    Россия
    +7-4951182201 mosbetontorg.ru

    Отзыв

    Светлана Воронова
    больше 2 лет назад
    Eduard Shvaichenko
    Завод МОСБЕТОНТОРГ привезли все вовремя, качество и количество соответствует. СПАСИБО
    больше 4 лет назад
    Дмитрий Буланцев
    Мошенники. Они же "БетонСтройТехнология". Отказываются возвращать деньги, ошибочно уплаченные по счету 8868 от 28.06.2019 в размере 160900р. Михаил, который директор, на протяжении нескольких месяцев обещает перевести необходимую сумму дословно: "позднее, т.к. сейчас нет денег, но мы вам обязательно все вернем, но не сейчас... делайте что хотите". Крайне не рекомендую эту контору к сотрудничеству. В случае возникновения каких-либо вопросов своих денег вы не увидите.
    почти 3 года назад
    Показать все отзывы – 3
      Add SEO element