ООО «МосБетонТорг». Поставляет и производит бетон различных марок,

раствор и керамзитобетон в Москве и области. Бесперебойные поставки. Звонки принимаются круглосуточно!

Бетон, раствор, смесь и керамзитобетон любых марок, произведённых на заводах с оборудованием «Liebherr», по доступным ценам поставит вам компания ООО «МосБетонТорг». Мощности наших заводов составляют от 80 м³ в час — это гарантированно обеспечит стройку любого масштаба бесперебойными поставками бетона высочайшего качества в Москве и области.

Бетон товарный

Тощий бетон

Тяжелый бетон

Бетон для фундамента

Бетон мостовой

Керамзитобетон

Пескобетон

Раствор Цемент

Фибробетон