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    Инженерное оборудование:

    насосы, теплообменники, трубопроводная арматура, оборудование для промывки, реагенты для промывки, теплоносители, оборудование для очистки вентиляции, частотные преобразователи, расширительные баки, водоподготовка

    https://promgu.ru/catalog/nasosy_1/wilo/

    Услуги
    • насосы
    • теплообменники
    • трубопроводная арматура
    • оборудование для промывки
    • реагенты для промывки
    • теплоносители
    • оборудование для очистки вентиляции
    • частотные преобразователи
    • расширительные баки
    • водоподготовка
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    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Земляной Вал, 36, оф. 208
    105064 Москва
    Россия
    +7-4950081588 promgu.ru/catalog/nasosy_1/wilo
    Законное владение

    105005, город Москва, Бауманская улица, дом 7 строение 1, помещение I комната 18

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