Инженерное оборудование:
насосы, теплообменники, трубопроводная арматура, оборудование для промывки, реагенты для промывки, теплоносители, оборудование для очистки вентиляции, частотные преобразователи, расширительные баки, водоподготовка
- Услуги
- насосы
- теплообменники
- трубопроводная арматура
- оборудование для промывки
- реагенты для промывки
- теплоносители
- оборудование для очистки вентиляции
- частотные преобразователи
- расширительные баки
- водоподготовка
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- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Земляной Вал, 36, оф. 208
105064 Москва
Россия
+7-4950081588 promgu.ru/catalog/nasosy_1/wilo
Законное владение
105005, город Москва, Бауманская улица, дом 7 строение 1, помещение I комната 18