Миссия компании ANTINI INTERIOR изготовление изящной и функциональной мебели под заказ по индивидуальным размерам, которая бы служила воплощением видения хозяев, отражением уникальной концепции помещения и эталоном качества используемых материалов и фурнитуры.
Чтобы достичь таких результатов, мы применяем в производстве элитной мебели из массива исключительно благородные материалы (дуб, орех, ясень, полисандр и другие), используем европейские и американские традиции дизайна мебели, совмещаем их с русскими традициями краснодеревщиков. Все это позволяет адаптировать проект под пожелания заказчика.
- Услуги
- производство мебели под заказ
- элитная мебель из массива
- дизайн проект мебели
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Киевское ш., д. 1, БП «Pумянцево», корп. В, под. 16, этаж 5, офис 522
143302 Москва
Россия
+7-4952121107 antini.ru
143302, Pоссия, Московская обл., Ленинский р-н, Киевское ш., д. 1,
БП «Pумянцево», корп. В, под. 16, этаж 5, офис 522