Миссия компании ANTINI INTERIOR изготовление изящной и функциональной мебели под заказ по индивидуальным размерам, которая бы служила воплощением видения хозяев, отражением уникальной концепции помещения и эталоном качества используемых материалов и фурнитуры.

Чтобы достичь таких результатов, мы применяем в производстве элитной мебели из массива исключительно благородные материалы (дуб, орех, ясень, полисандр и другие), используем европейские и американские традиции дизайна мебели, совмещаем их с русскими традициями краснодеревщиков. Все это позволяет адаптировать проект под пожелания заказчика.