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Antini Interior
Мебель и аксессуары Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Библиотека Власово, Antini Interior Antini Interior Гостиная в классическом стиле
    Библиотека Власово, Antini Interior Antini Interior Гостиная в классическом стиле
    Библиотека Власово, Antini Interior Antini Interior Гостиная в классическом стиле
    +6
    Библиотека Власово
    Кафе Одинцово, Antini Interior Antini Interior Столовая комната в классическом стиле
    Кафе Одинцово, Antini Interior Antini Interior Столовая комната в классическом стиле
    Кафе Одинцово, Antini Interior Antini Interior Столовая комната в классическом стиле
    +3
    Кафе Одинцово
    Кабинет Университет, Antini Interior Antini Interior Рабочий кабинет в классическом стиле
    Кабинет Университет, Antini Interior Antini Interior Рабочий кабинет в классическом стиле
    Кабинет Университет, Antini Interior Antini Interior двери
    +4
    Кабинет Университет
    Кафе Universo, Antini Interior Antini Interior Столовая комната в классическом стиле
    Кафе Universo, Antini Interior Antini Interior Полы
    Кафе Universo, Antini Interior Antini Interior Столовая комната в классическом стиле
    +3
    Кафе Universo
    Ресторан PODPOLIUM, Antini Interior Antini Interior Столовая комната в классическом стиле
    Ресторан PODPOLIUM, Antini Interior Antini Interior Столовая комната в классическом стиле
    Ресторан PODPOLIUM, Antini Interior Antini Interior Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Ресторан PODPOLIUM
    АртДеко в дереве, Antini Interior Antini Interior Спальня в классическом стиле
    АртДеко в дереве, Antini Interior Antini Interior двери
    АртДеко в дереве, Antini Interior Antini Interior двери
    +4
    АртДеко в дереве
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    Миссия компании ANTINI INTERIOR изготовление изящной и функциональной мебели под заказ по индивидуальным размерам, которая бы служила воплощением видения хозяев, отражением уникальной концепции помещения и эталоном качества используемых материалов и фурнитуры.

    Чтобы достичь таких результатов, мы применяем в производстве элитной мебели из массива исключительно благородные материалы (дуб, орех, ясень, полисандр и другие), используем европейские и американские традиции дизайна мебели, совмещаем их с русскими традициями краснодеревщиков. Все это позволяет адаптировать проект под пожелания заказчика.

    Услуги
    • производство мебели под заказ
    • элитная мебель из массива
    • дизайн проект мебели
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Киевское ш., д. 1, БП «Pумянцево», корп. В, под. 16, этаж 5, офис 522
    143302 Москва
    Россия
    +7-4952121107 antini.ru
    Законное владение

    143302, Pоссия, Московская обл., Ленинский р-н, Киевское ш., д. 1,

    БП «Pумянцево», корп. В, под. 16, этаж 5, офис 522

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