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Line In Design
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Постеры для сербского ресторана в Москве, Line In Design Line In Design Произведения искусстваКартины и принты
    Постеры для сербского ресторана в Москве, Line In Design Line In Design Произведения искусстваКартины и принты
    Постеры для сербского ресторана в Москве, Line In Design Line In Design Произведения искусстваКартины и принты
    +1
    Постеры для сербского ресторана в Москве
    Декоративное оформление частной квартиры, Line In Design Line In Design ГостинаяАксессуары и декорации
    Декоративное оформление частной квартиры, Line In Design Line In Design Столовая комнатаАксессуары и декор
    Декоративное оформление частной квартиры, Line In Design Line In Design Столовая комнатаАксессуары и декор
    +4
    Декоративное оформление частной квартиры
    Еврейский культурный центр, Line In Design Line In Design Конференц-центры в эклектичном стиле
    Еврейский культурный центр, Line In Design Line In Design Конференц-центры в эклектичном стиле
    Еврейский культурный центр, Line In Design Line In Design Конференц-центры в эклектичном стиле
    +1
    Еврейский культурный центр
    Золотая миля, Line In Design Line In Design Кухни в эклектичном стиле
    Золотая миля, Line In Design Line In Design Спальня в эклектичном стиле
    Золотая миля, Line In Design Line In Design Столовая комната в эклектичном стиле
    +2
    Золотая миля

    В дизайн- студии Line In Design объединились люди разных профессий, чтобы применить свои знания, опыт и помочь Вам сформировать четкое понимание образа будущего дома. Мы не стоим на месте и постоянно повышаем качество наших знаний, следим за тенденциями интерьерного проектирования, посещаем выставки, исследуем новые шоу-румы, ищем новых партнеров. Делаем  всё, чтобы выбрать для Вас лучшие материалы и декор из большого ассортимента магазинов, пригласить для сотрудничества лучших подрядчиков. А так же проработать идею до мелочей и проследить за ее исполнением и соответствием задуманному. 

    Услуги
    • Спецификации
    • Чертежи и развертки
    • Эскизы и 3D визуализации
    • Сценарии освещения
    • Подбор декоративных элементов
    • Планировочные и стилевые и цветовые решения
    • Своевременные встречи
    • Сотрудничество с подрядчиками
    • Помощь в выборе мебели и отделки
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    Регионы обслуживания
    • Moscow
    • Omsk
    • Novosibirsk
    • Ekaterinburg
    Адрес
    125363 Moscow
    Россия
    +7-9165881177 www.lineindesign.com
    Законное владение

    Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская д. 2а, Москва

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