В дизайн- студии Line In Design объединились люди разных профессий, чтобы применить свои знания, опыт и помочь Вам сформировать четкое понимание образа будущего дома. Мы не стоим на месте и постоянно повышаем качество наших знаний, следим за тенденциями интерьерного проектирования, посещаем выставки, исследуем новые шоу-румы, ищем новых партнеров. Делаем всё, чтобы выбрать для Вас лучшие материалы и декор из большого ассортимента магазинов, пригласить для сотрудничества лучших подрядчиков. А так же проработать идею до мелочей и проследить за ее исполнением и соответствием задуманному.