В дизайн- студии Line In Design объединились люди разных профессий, чтобы применить свои знания, опыт и помочь Вам сформировать четкое понимание образа будущего дома. Мы не стоим на месте и постоянно повышаем качество наших знаний, следим за тенденциями интерьерного проектирования, посещаем выставки, исследуем новые шоу-румы, ищем новых партнеров. Делаем всё, чтобы выбрать для Вас лучшие материалы и декор из большого ассортимента магазинов, пригласить для сотрудничества лучших подрядчиков. А так же проработать идею до мелочей и проследить за ее исполнением и соответствием задуманному.
- Услуги
- Спецификации
- Чертежи и развертки
- Эскизы и 3D визуализации
- Сценарии освещения
- Подбор декоративных элементов
- Планировочные и стилевые и цветовые решения
- Своевременные встречи
- Сотрудничество с подрядчиками
- Помощь в выборе мебели и отделки
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- Регионы обслуживания
- Moscow
- Omsk
- Novosibirsk
- Ekaterinburg
- Адрес
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125363 Moscow
Россия
+7-9165881177 www.lineindesign.com
Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская д. 2а, Москва