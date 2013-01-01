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ПромКомТех
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    • Компрессорное оборудование, запчасти и расходные материалы, ПромКомТех ПромКомТех
    Компрессорное оборудование, запчасти и расходные материалы, ПромКомТех ПромКомТех
    Компрессорное оборудование, запчасти и расходные материалы, ПромКомТех ПромКомТех Балконы и веранды в эклектичном стиле
    Компрессорное оборудование, запчасти и расходные материалы

    Компрессорное оборудование, запчасти и расходные материалы, полный спектр услуг по ремонту, и аренде воздушных компрессоров, 

    а также сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

    ООО «ПромКомТех» является официальным дилером компрессорного оборудования от ведущих российских и зарубежных производителей с 2013 года.  Компания предлагает большой выбор компрессорного оборудования, винтовые блоки, дизельные и азотные генераторы.  Помимо этого, мы реализуем запчасти и расходные материалы от мировых брендов, а также оказываем полный спектр услуг по ремонту, аренде и сервисному  обслуживанию компрессоров. Наша компания сотрудничает с клиентами в Москве, а также в регионах России и странах Таможенного Союза.

    Продажа компрессорного оборудования Сервис и обслуживание Аренда компрессоров

    Винтовые компрессоры Поршневые компрессоры Безмасляные компрессоры Дизельные компрессоры Специальные компрессоры Осушители Ресиверы Конденсатоотводчики Магистральные фильтры Циклонные сепараторы Фильтры и сепараторы Масла компрессорные Ремни Запчасти и ремкомплекты Строительное оборудование

    Услуги
    • компрессор винтовой
    • винтовые компрессора
    • винтовой компрессор
    • Продажа компрессорного оборудования
    • Аренда компрессоров
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Россия
    • Казахстан
    • Белоруссия
    • Армения
    Адрес
    Подольских Курсантов владение 22, стр. 5, офис 208
    117546 Москва
    Россия
    +7-4952527664 promcomtech.ru
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