Компрессорное оборудование, запчасти и расходные материалы, полный спектр услуг по ремонту, и аренде воздушных компрессоров,

а также сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

ООО «ПромКомТех» является официальным дилером компрессорного оборудования от ведущих российских и зарубежных производителей с 2013 года. Компания предлагает большой выбор компрессорного оборудования, винтовые блоки, дизельные и азотные генераторы. Помимо этого, мы реализуем запчасти и расходные материалы от мировых брендов, а также оказываем полный спектр услуг по ремонту, аренде и сервисному обслуживанию компрессоров. Наша компания сотрудничает с клиентами в Москве, а также в регионах России и странах Таможенного Союза.

Продажа компрессорного оборудования Сервис и обслуживание Аренда компрессоров

Винтовые компрессоры Поршневые компрессоры Безмасляные компрессоры Дизельные компрессоры Специальные компрессоры Осушители Ресиверы Конденсатоотводчики Магистральные фильтры Циклонные сепараторы Фильтры и сепараторы Масла компрессорные Ремни Запчасти и ремкомплекты Строительное оборудование