Я архитектор-дизайнер, около 8 лет я занимаюсь проектированием интерьеров.
Создам комфорт в доме, продумаю все мелочи и возможности помещения, грамотно спланирую пространство, найду наиболее подходящее стилистическое решение, отражающее Вашу индивидуальность. Продумаю освещение, правильно подберу материалы, мебель, чтобы удовлетворить запросам реальной жизни и сделать интерьер дома функциональным, гармоничным и красивым.
- Услуги
- Планировочное решение интерьера
- Пакет услуг
Стандарт
- Пакет услуг
Премиум
- Регионы обслуживания
- Россия, Москва и Сочи и др.
- Адрес
-
125009 Москва
Россия
+374-99210587 mynewinterior.com
Законное владение
0033, Hakob Hakobyan 1, Yerevan, Armenia