Я архитектор-дизайнер, около 8 лет я занимаюсь проектированием интерьеров.

Создам комфорт в доме, продумаю все мелочи и возможности помещения, грамотно спланирую пространство, найду наиболее подходящее стилистическое решение, отражающее Вашу индивидуальность. Продумаю освещение, правильно подберу материалы, мебель, чтобы удовлетворить запросам реальной жизни и сделать интерьер дома функциональным, гармоничным и красивым.