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Татьяна Черкашина | My New Interior
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн спальни двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Спальня в скандинавском стиле Бамбук Бирюзовый
    Дизайн спальни двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Спальня в скандинавском стиле Бамбук Бирюзовый
    Дизайн спальни двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Спальня в скандинавском стиле Бамбук Бирюзовый
    +8
    Дизайн спальни двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м.
    Дизайн детской комнаты двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Детские спальни Серый
    Дизайн детской комнаты двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Детские спальни Серый
    Дизайн детской комнаты двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Спальни для девочек Розовый
    +9
    Дизайн детской комнаты двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м.
    Дизайн кухни двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Встроенные кухни Дерево Белый
    Дизайн кухни двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Встроенные кухни Дерево Белый
    Дизайн кухни двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Встроенные кухни Дерево Серый
    +7
    Дизайн кухни двухкомнатной квартиры 60,3 кв.м.
    Дизайн квартиры студии 21 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Гостиная в стиле минимализм Дерево Серый
    Дизайн квартиры студии 21 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Кухня в стиле минимализм Пластик Серый
    Дизайн квартиры студии 21 кв.м., Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Гостиная в стиле минимализм Серый
    +11
    Дизайн квартиры студии 21 кв.м.
    Дизайн детской для двоих детей в трехкомнатной квартире - 95 кв.м, Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Детские спальни Многоцветный
    Дизайн детской для двоих детей в трехкомнатной квартире - 95 кв.м, Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Спальни для девочек Оранжевый
    Дизайн детской для двоих детей в трехкомнатной квартире - 95 кв.м, Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Спальни для мальчиков Синий
    +4
    Дизайн детской для двоих детей в трехкомнатной квартире - 95 кв.м
    Дизайн спальни в трехкомнатной квартире - 95 кв.м, Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн спальни в трехкомнатной квартире - 95 кв.м, Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн спальни в трехкомнатной квартире - 95 кв.м, Татьяна Черкашина | My New Interior Татьяна Черкашина | My New Interior Спальня в стиле минимализм Бежевый
    +2
    Дизайн спальни в трехкомнатной квартире - 95 кв.м
    Показать все 10 проекты

    Я архитектор-дизайнер, около 8 лет я занимаюсь проектированием интерьеров.

    Создам комфорт в доме, продумаю все мелочи и возможности помещения, грамотно спланирую пространство, найду наиболее подходящее стилистическое решение, отражающее Вашу индивидуальность. Продумаю освещение, правильно подберу материалы, мебель, чтобы удовлетворить запросам реальной жизни и сделать интерьер дома функциональным, гармоничным и красивым.

    Услуги
    • Планировочное решение интерьера
    • Пакет услуг Стандарт
    • Пакет услуг Премиум
    Регионы обслуживания
    Россия, Москва и Сочи и др.
    Адрес
    125009 Москва
    Россия
    +374-99210587 mynewinterior.com
    Законное владение

    0033, Hakob Hakobyan 1, Yerevan, Armenia

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