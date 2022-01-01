▪️Дизайн и ремонт интерьеров в Спб+все старны ЕС
▪️Собственная бригада русских рабочих▪️Проект от 30 дней▪️ Авторский надзор при заказе ремонта в ПОДАРОК
- Включаем в проекты все необходимое для реализации: чертежи, расчет мебели на заказ, визуализацию, подбор мебели и материалов;
- Все чертежи проверяются строителями;
- Интерьер проектируется с учётом индивидуальных пожеланий в рамках необходимого бюджета;
- Даем гарантию на срок ремонта;
- Помогаем сэкономить до 30% бюджета на ремонт, не потеряв качества.
В портфолио Katushhha_studio смотрите реализованные проекты с нашей бригадой строителей (также можете зайти к нам на объекты и увидеть всё вживую
Ждем вас за заказом и в гости к нам на объекты.
WhatsApp +7 996 789 66 86
- Услуги
- дизайн интерьера
- ремонт квартир
- авторский надзор
- комплектация проектов
- Регионы обслуживания
- Россия
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Испания
- Италия
- Riga
- London
- Portugal
- France
- Sweden
- Norway
- Netherlands
- Spain
- United KingdomItaly
- Finland
- Belgium
- Monaco
- Iceland
- Czech Republic
- Australia
- 190000
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- Награды компании
- Финалист конкурса Pinwin c 2017 года в номинациях: Новый дом — VEKA Rus, “Cassina: современный интерьер с историей”, «Дом в стиле contemporary»,«MMS – лучший домашний кинозал»,Лучшее интерьерное решение в деталях, «Встраиваемая акустика для кинотеатра в интерьере»,«Детская:территория креатива» является международным конкурсом
- Адрес
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Коворкинг Re-Work Московское шоссе 42
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9967896686 katushhha-studio.com
Санкт-Петербург