▪️Дизайн и ремонт интерьеров в Спб+все старны ЕС

▪️Собственная бригада русских рабочих▪️Проект от 30 дней▪️ Авторский надзор при заказе ремонта в ПОДАРОК

- Включаем в проекты все необходимое для реализации: чертежи, расчет мебели на заказ, визуализацию, подбор мебели и материалов;

- Все чертежи проверяются строителями;

- Интерьер проектируется с учётом индивидуальных пожеланий в рамках необходимого бюджета;

- Даем гарантию на срок ремонта;

- Помогаем сэкономить до 30% бюджета на ремонт, не потеряв качества.

В портфолио Katushhha_studio смотрите реализованные проекты с нашей бригадой строителей (также можете зайти к нам на объекты и увидеть всё вживую

Ждем вас за заказом и в гости к нам на объекты.

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