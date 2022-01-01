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Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 19Проекты (19) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Дизайн квартиры Жк. Некст Верен, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры Жк. Некст Верен, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Столовая комната в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры Жк. Некст Верен, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Встроенные кухни
    +8
    Дизайн квартиры Жк. Некст Верен
    Дизайн проект квартиры Жк.Неоклассика, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Кухонные блоки
    Дизайн проект квартиры Жк.Неоклассика, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Столовая комната в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн проект квартиры Жк.Неоклассика, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Дизайн проект квартиры Жк.Неоклассика
    Дизайн проект квартиры Жк.Галактика Про, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры Жк.Галактика Про, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры Жк.Галактика Про, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Гостиная в стиле минимализм
    +11
    Дизайн проект квартиры Жк.Галактика Про
    Дизайн проект Жк.Статус, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Гостиная в стиле модерн
    Дизайн проект Жк.Статус, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Столовая комната в стиле модерн
    Дизайн проект Жк.Статус, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Гостиная в стиле модерн
    +10
    Дизайн проект Жк.Статус
    Квартира Жк. Светлый мир , Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Кухня в стиле кантри
    Квартира Жк. Светлый мир , Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Кухня в стиле кантри
    Квартира Жк. Светлый мир , Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Гостиная в стиле кантри
    +17
    Квартира Жк. Светлый мир
    Квартира Жк. Дом на Фрунзенской, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Кухня в стиле лофт
    Квартира Жк. Дом на Фрунзенской, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Квартира Жк. Дом на Фрунзенской, Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Дизайн интерьера и ремонта Студия Katushhha Гостиная в стиле лофт
    +12
    Квартира Жк. Дом на Фрунзенской
    Показать все 19 проекты

    ▪️Дизайн и ремонт интерьеров в Спб+все старны ЕС

    ▪️Собственная бригада русских рабочих▪️Проект от 30 дней▪️ Авторский надзор при заказе ремонта в ПОДАРОК

    - Включаем в проекты все необходимое для реализации: чертежи, расчет мебели на заказ, визуализацию, подбор мебели и материалов;

    - Все чертежи проверяются строителями;

    - Интерьер проектируется с учётом индивидуальных пожеланий в рамках необходимого бюджета;

    - Даем гарантию на срок ремонта;

    - Помогаем сэкономить до 30% бюджета на ремонт, не потеряв качества.

    В портфолио Katushhha_studio смотрите реализованные проекты с нашей бригадой строителей (также можете зайти к нам на объекты и увидеть всё вживую

    Ждем вас за заказом и в гости к нам на объекты.

    WhatsApp +7 996 789 66 86

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • ремонт квартир
    • авторский надзор
    • комплектация проектов
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Испания
    • Италия
    • Riga
    • London
    • Portugal
    • France
    • Sweden
    • Norway
    • Netherlands
    • Spain
    • United KingdomItaly
    • Finland
    • Belgium
    • Monaco
    • Iceland
    • Czech Republic
    • Australia
    • 190000
    • Показать все 21 регион обслуживания
    Награды компании
    Финалист конкурса Pinwin c 2017 года в номинациях: Новый дом — VEKA Rus, “Cassina: современный интерьер с историей”, «Дом в стиле contemporary»,«MMS – лучший домашний кинозал»,Лучшее интерьерное решение в деталях, «Встраиваемая акустика для кинотеатра в интерьере»,«Детская:территория креатива» является международным конкурсом
    Адрес
    Коворкинг Re-Work Московское шоссе 42
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9967896686 katushhha-studio.com
    Законное владение

    Санкт-Петербург

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