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RICH HOME – дизайн интерьера, декорирование
Дизайнеры интерьера Астана
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Отзыв (10)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК "EXPO PLAZA", 77 м2., RICH HOME - дизайн интерьера, декорирование RICH HOME - дизайн интерьера, декорирование Кухня в стиле минимализм
    ЖК "EXPO PLAZA", 77 м2., RICH HOME - дизайн интерьера, декорирование RICH HOME - дизайн интерьера, декорирование Гостиная в скандинавском стиле
    ЖК "EXPO PLAZA", 77 м2., RICH HOME - дизайн интерьера, декорирование RICH HOME - дизайн интерьера, декорирование Ванная комната в стиле минимализм
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    ЖК "EXPO PLAZA", 77 м2.

    Наша специализация – дизайн интерьера, декорирование помещений и строительно-отделочные работы в Астане, Алматы и других городах Республики Казахстан. Наша работа – объединение фантазий, идей, мастерства и воплощение их в реальные квадратные метры. Мы заботимся о том, чтобы уют, комфорт и функциональность были тремя заветными правилами в Вашем доме.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • декорирование
    • дизайн интерьера астана
    • ремонт квартир
    • ремонт под ключ
    • дизайн интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн помещения
    • ремонт астана
    • Авторский надзор
    • Техническая документация
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    Регионы обслуживания
    • Казахстан
    • Астана
    • Алматы
    • Караганда
    • ОАЭ
    • Россия
    • Кыргызстан
    • Узбекистан
    • Азербайджан
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    Адрес
    проспект Улы Дала, д. 6/1
    010010 Астана
    Казахстан
    +7-7759052288 www.rich-home.com
    Законное владение

    010010, г. Астана, Республика Казахстан, проспект Улы Дала, д. 6/1, ВП-9, студия дизайна "RICH HOME"

    Отзыв

    Einar Moe
    Благодарю за дизайн квартиры. Рад, что выбрали вас.
    больше 3 лет назад
    Все обо Всём
    Большой ассортимент товаров для дома и кухни.Цены соответствуют качеству. Хорошее обслуживание в лице продавца-консультанта Динары.Был впервые, но не в последний раз.
    около 3 лет назад
    Александр Романов
    Всем советую! Могу теперь уверено звать к себе домой) Дизайн квартиры холостяка сразу устроил) ЖК "Северное сияние" заглядывайте)
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 10
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