Наша специализация – дизайн интерьера, декорирование помещений и строительно-отделочные работы в Астане, Алматы и других городах Республики Казахстан. Наша работа – объединение фантазий, идей, мастерства и воплощение их в реальные квадратные метры. Мы заботимся о том, чтобы уют, комфорт и функциональность были тремя заветными правилами в Вашем доме.
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- дизайн интерьера
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- Адрес
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проспект Улы Дала, д. 6/1
010010 Астана
Казахстан
+7-7759052288 www.rich-home.com
Законное владение
010010, г. Астана, Республика Казахстан, проспект Улы Дала, д. 6/1, ВП-9, студия дизайна "RICH HOME"