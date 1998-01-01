Компания «ЭкоСтройДом» занимается строительством домов и бань из профилированного бруса.
Доступные деревянные дома без посредников от компании «ЭкоСтройДом» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — это личный комфорт в окружении природы.
Компания «ЭкоСтройДом» занимается строительством экологически чистого деревянного дома из профилированного бруса с 1998 года. Мы производим профилированный брус из цельных бревен сосны, ели, что, в свою очередь, делает строительство дома из бруса намного доступнее по сравнению со стоимостью кирпичных зданий. Не дорогие деревянные дома без посредников от компании «ЭкоСтройДом» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Услуги
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- брусовые дома
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Пестово
- Великий Новгород
- Адрес
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26 линия ВО, д 15 лит. Б помещение 3-Н
199106 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129557809 www.ekostroydom.ru