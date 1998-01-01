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ЭкоСтройДом
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    • ​Компания «ЭкоСтройДом» занимается строительством экологически чистого деревянного дома , ЭкоСтройДом ЭкоСтройДом Дома в классическом стиле
    ​Компания «ЭкоСтройДом» занимается строительством экологически чистого деревянного дома , ЭкоСтройДом ЭкоСтройДом Дома в классическом стиле
    ​Компания «ЭкоСтройДом» занимается строительством экологически чистого деревянного дома

    Компания «ЭкоСтройДом» занимается строительством домов и бань из профилированного бруса. 

    Доступные деревянные дома без посредников от компании «ЭкоСтройДом» в Санкт-Петербурге  и Ленинградской области — это личный комфорт в окружении природы.

    Компания «ЭкоСтройДом» занимается строительством экологически чистого деревянного дома из профилированного бруса с 1998 года.  Мы производим профилированный брус из цельных бревен сосны, ели, что, в свою очередь,  делает строительство дома из бруса намного доступнее по сравнению со стоимостью кирпичных зданий.  Не дорогие деревянные дома без посредников от компании «ЭкоСтройДом»  в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

    Услуги
    • деревянные дома
    • дома из бруса
    • бани из бруса
    • срубы домов
    • проекты домов из бруса
    • дома из бруса под ключ
    • брусовые дома
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Пестово
    • Великий Новгород
    Адрес
    26 линия ВО, д 15 лит. Б помещение 3-Н
    199106 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129557809 www.ekostroydom.ru
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