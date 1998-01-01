Компания «ЭкоСтройДом» занимается строительством домов и бань из профилированного бруса.

Доступные деревянные дома без посредников от компании «ЭкоСтройДом» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — это личный комфорт в окружении природы.

Компания «ЭкоСтройДом» занимается строительством экологически чистого деревянного дома из профилированного бруса с 1998 года. Мы производим профилированный брус из цельных бревен сосны, ели, что, в свою очередь, делает строительство дома из бруса намного доступнее по сравнению со стоимостью кирпичных зданий. Не дорогие деревянные дома без посредников от компании «ЭкоСтройДом» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области