Компания Bestkam / Лучший камень, занимается подбором и реализацией строительных материалов для отделки стен в интерьере и в облицовки стен зданий. Мы предлагаем всех производителей декоративного камня. А также продвигаем новый и легковесный материал-Гибкий камень, гибкие обои и эластичный кирпич. Всё для фасада и интерьера. В наличии всегда сопутствующие материалы: клей, затирка, пропитка. Рады делиться своим опытом и знаниями с вами. Работаем с архитекторами дизайнерами на выгодных условиях.