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Лучший камень
Камень, брустчатка и бетон Екатеринбург
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    • Компания Bestkam / Лучший камень, занимается подбором и реализацией строительных материалов для отделки стен в интерьере и в облицовки стен зданий. Мы предлагаем всех производителей  декоративного камня. А также продвигаем новый и легковесный материал-Гибкий камень, гибкие обои и эластичный кирпич. Всё для фасада и интерьера. В наличии всегда сопутствующие материалы: клей, затирка, пропитка. Рады делиться своим опытом и знаниями с вами. Работаем с архитекторами  дизайнерами на выгодных условиях.

    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    40 Лет Комсомола 38 Н
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9220267618 bestkam.ru
    Законное владение

    г.Екатеринбург, р-он ЖБИ, 40 Лет Комсомола 38Н.

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