Наш сервис создан для женщин. Мы помогаем девушкам создавать интерьеры для жизни и для бизнеса – легко, вдохновляюще и модно. Мы понимаем их страхи, сомнения и хотим, чтобы с нами сложные моменты строительства обходили наших клиенток стороной, поэтому стараемся создать все условия, чтобы наши заказчицы чувствовали себя комфортно и свободно, реализуя интерьер мечты.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Декорирование
- Планировочное решение
- Сопровождение строительства
- Комплектация проекта
- Дизайн дистанционно
- Ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Москва
- Санкт-Петербург
- Краснодар
- Салехард
- Якутия
- Киев
- Адрес
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630099 Новосибирск
Россия
+7-9134777644 www.houzz.ru/pro/evgeniya-varlakova/__public