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Дизайн интерьеров Евгении Варлаковой
Дизайнеры интерьера Новосибирск
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Проекты

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    • Университетское кафе

    Наш сервис создан для женщин. Мы помогаем девушкам создавать интерьеры для жизни и для бизнеса – легко, вдохновляюще и модно. Мы понимаем их страхи, сомнения и хотим, чтобы с нами сложные моменты строительства обходили наших клиенток стороной, поэтому стараемся создать все условия, чтобы наши заказчицы чувствовали себя комфортно и свободно, реализуя интерьер мечты.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Декорирование
    • Планировочное решение
    • Сопровождение строительства
    • Комплектация проекта
    • Дизайн дистанционно
    • Ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Краснодар
    • Салехард
    • Якутия
    • Киев
    Адрес
    630099 Новосибирск
    Россия
    +7-9134777644 www.houzz.ru/pro/evgeniya-varlakova/__public
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