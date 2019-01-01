Меня зовут Светлана Валиева, я руководитель и основатель студии Wanted Design.





Что такое хороший дизайн? Понимание того что все на своём месте, там, где всегда и должно было быть. Каждый мечтает о таком доме. Вашем, только Вашем, из которого не хочется уходить и всегда хочется возвращаться.

Мы искренне желаем Вам такого дома и поможем Вам в его создании❤️





Moscow и удаленно.