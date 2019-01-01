Меня зовут Светлана Валиева, я руководитель и основатель студии Wanted Design.
Что такое хороший дизайн? Понимание того что все на своём месте, там, где всегда и должно было быть. Каждый мечтает о таком доме. Вашем, только Вашем, из которого не хочется уходить и всегда хочется возвращаться.
Мы искренне желаем Вам такого дома и поможем Вам в его создании❤️
Moscow и удаленно.
- Услуги
- дизайн интерьера
- авторский надзор
- реализация
- комплектация
- архитектурные проекты
- Регионы обслуживания
- МОСКВА и МО, Воронеж и Москва
- Адрес
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109117 Москва
Россия
+7-9803407936 www.instagram.com/wanted.design