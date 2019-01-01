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Wanted design studio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн загородного дома/ Country house design , Wanted design studio Wanted design studio Ванная комната в стиле кантри МДФ Белый
    Дизайн загородного дома/ Country house design , Wanted design studio Wanted design studio Ванная комната в стиле кантри МДФ Белый
    Дизайн загородного дома/ Country house design , Wanted design studio Wanted design studio Ванная комната в стиле кантри МДФ Белый
    +1
    Дизайн загородного дома/ Country house design
    Проект небольшой квартиры для стилиста/ A Small apartment project for hair stylist, Wanted design studio Wanted design studio Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    Проект небольшой квартиры для стилиста/ A Small apartment project for hair stylist, Wanted design studio Wanted design studio Гостиная в скандинавском стиле Серебро / Золото Серый
    Проект небольшой квартиры для стилиста/ A Small apartment project for hair stylist, Wanted design studio Wanted design studio Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    +12
    Проект небольшой квартиры для стилиста/ A Small apartment project for hair stylist
    Проект загородного дома для молодой семьи, Wanted design studio Wanted design studio Встроенные кухни
    Проект загородного дома для молодой семьи, Wanted design studio Wanted design studio Гостиная в стиле лофт
    Проект загородного дома для молодой семьи, Wanted design studio Wanted design studio Столовая комната в классическом стиле
    +13
    Проект загородного дома для молодой семьи

    Меня зовут Светлана Валиева, я руководитель и основатель студии Wanted Design.


    Что такое хороший дизайн? Понимание того что все на своём месте, там, где всегда и должно было быть. Каждый мечтает о таком доме. Вашем, только Вашем, из которого не хочется уходить и всегда хочется возвращаться. 

    Мы искренне желаем Вам такого дома и поможем Вам в его создании❤️


    Moscow и удаленно.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • авторский надзор
    • реализация
    • комплектация
    • архитектурные проекты
    Регионы обслуживания
    МОСКВА и МО, Воронеж и Москва
    Адрес
    109117 Москва
    Россия
    +7-9803407936 www.instagram.com/wanted.design
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