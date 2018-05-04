Изготовление изделий любой сложности из натурального камня и кварцевого агломерата - столешницы, подоконники, лестницы, камины, барные стойки, облицовка стен и полов.
ПРИЧИНЫ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ:
10 лет успешной работы с натуральным камнем и кварцевым агломератом, в течение которых были реализованы сотни уникальных и технически сложных проектов
Новейшее камнеобрабатывающее оборудование ведущих итальянских и американских производителей, в том числе станок WaterJet для гидроабразивной резки
Контроль качества на всех этапах производства
Собственные монтажные бригады
Регистрация и защита проекта
Команда профессиональных дизайнеров и архитекторов, работа которых позволит воплотить в жизнь Ваши самые смелые идеи
Специальные условия сотрудничества для постоянных клиентов, дизайнеров и архитекторов
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9118287510 global-stone.wixsite.com/website