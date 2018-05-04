Изготовление изделий любой сложности из натурального камня и кварцевого агломерата - столешницы, подоконники, лестницы, камины, барные стойки, облицовка стен и полов.

ПРИЧИНЫ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ:



10 лет успешной работы с натуральным камнем и кварцевым агломератом, в течение которых были реализованы сотни уникальных и технически сложных проектов

Новейшее камнеобрабатывающее оборудование ведущих итальянских и американских производителей, в том числе станок WaterJet для гидроабразивной резки

Контроль качества на всех этапах производства

Собственные монтажные бригады

Регистрация и защита проекта

Команда профессиональных дизайнеров и архитекторов, работа которых позволит воплотить в жизнь Ваши самые смелые идеи

Специальные условия сотрудничества для постоянных клиентов, дизайнеров и архитекторов