Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
G-Stone
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Столешница из мрамора, G-Stone G-Stone
    Столешница из мрамора
    Черная столешница из кварцевого агломерата, G-Stone G-Stone
    Черная столешница из кварцевого агломерата, G-Stone G-Stone
    Черная столешница из кварцевого агломерата
    Столешница из кварцевого агломерата, G-Stone G-Stone
    Столешница из кварцевого агломерата, G-Stone G-Stone
    Столешница из кварцевого агломерата

    Изготовление изделий любой сложности из натурального камня и кварцевого агломерата - столешницы, подоконники, лестницы, камины, барные стойки, облицовка стен и полов.

    ПРИЧИНЫ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ:


      10 лет успешной работы с натуральным камнем и кварцевым агломератом, в течение которых были реализованы сотни уникальных и технически сложных проектов  

    Новейшее камнеобрабатывающее оборудование ведущих итальянских и американских производителей, в том числе станок WaterJet для гидроабразивной резки  

    Контроль качества на всех этапах производства  

    Собственные монтажные бригады 

    Регистрация и защита проекта  

    Команда профессиональных дизайнеров и архитекторов, работа которых позволит воплотить в жизнь Ваши самые смелые идеи 

    Специальные условия сотрудничества для постоянных клиентов, дизайнеров и архитекторов

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9118287510 global-stone.wixsite.com/website
      Add SEO element