Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • В НОВОМ СВЕТЕ, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    В НОВОМ СВЕТЕ, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    В НОВОМ СВЕТЕ, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    В НОВОМ СВЕТЕ
    CПА-комплекс в загородном доме, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Бассейн в азиатском стиле
    CПА-комплекс в загородном доме, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Бассейн в азиатском стиле
    CПА-комплекс в загородном доме, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Бассейн в азиатском стиле
    +3
    CПА-комплекс в загородном доме
    ЛУННЫЙ БЛЕСК, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Спальня в классическом стиле
    ЛУННЫЙ БЛЕСК, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Спальня в классическом стиле
    ЛУННЫЙ БЛЕСК, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Спальня в классическом стиле
    +5
    ЛУННЫЙ БЛЕСК
    СИТИ Lux, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Гостиная в стиле лофт
    СИТИ Lux, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Гостиная в стиле лофт
    СИТИ Lux, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Столовая комната в стиле лофт
    +7
    СИТИ Lux
    ЛЕГКИЙ ШИК, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Гостиная в классическом стиле
    ЛЕГКИЙ ШИК, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Гостиная в классическом стиле
    ЛЕГКИЙ ШИК, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Встроенные кухни
    +5
    ЛЕГКИЙ ШИК
    БРУТАЛЬНЫЙ ЛОФТ, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Спальня в стиле лофт
    БРУТАЛЬНЫЙ ЛОФТ, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Гостиная в стиле лофт
    БРУТАЛЬНЫЙ ЛОФТ, GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров GLAZOV design group концептуальная студия дизайна интерьеров Гостиная в стиле лофт
    +7
    БРУТАЛЬНЫЙ ЛОФТ
    Показать все 9 проекты

    Концептуальная студия дизайна интерьеров Glazov Design Group создает интерьеры премиум класса, которые становятся предметом восхищения и гордости. Мы реализуем проекты от идеи до последнего штриха, создавая готовое пространство вашей мечты! Каждый разработанный и реализованный проект– завершенная мысль, безукоризненно выполненный и наполненный смыслом интерьер! 

    На сегодняшний день в портфолио Glazov Design Group — десятки успешно реализованных проектов в Краснодарском крае, ЮФО и Москве. Для нас нет границ в географии работы — мы открыты для заказов по всему миру. В штате Glazov Design Group — не только архитекторы и дизайнеры, но и прорабы, строители, отделочники. Это значит, что весь цикл работ над интерьером мы выполняем самостоятельно, без сторонних подрядчиков.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Ремонт и отделка под ключ
    • Строительство объектов
    • Архитектурное проектирование
    • Авторский надзор
    • Подбор и поставка материалов
    Регионы обслуживания
    Работаем по всему миру
    Адрес
    ул. Красных Партизан, д. 222, 5 этаж.
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9882477470 glazovgroup.ru
    Законное владение

    350000 г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.222, 5 этаж.

    Отзыв

    Glazov Group
    #Интерьерный #дизайн в #Краснодаре набирает все большую популярность, ведь сотрудничество со специалистом, разбирающимся в тенденциях, стилях и материалах зачастую помогает произвести #ремонт быстрее и качественнее, нежели в одиночку. И Glazov Design Group, возможно, станет лучшим помощником в этом деле.
    больше 7 лет назад
    Евгения Миронова
    Хотели бы поблагодарить команду GLAZOV design group за качественную работу, индивидуальный подход и неординарные решения! Очень довольны своим дизайн проектом и процессом работы. Наш интерьер лучший!
    больше 3 лет назад
    Александр Жуков
    Ребята разработали для нас концепт ресторана. Работали удаленно. Было очень приятно сотрудничать, все в срок, учли каждую мелочь. Результат очень впечатлил, ремонт почти завершен. В дальнейшем, планируем обратиться в студию за дизайн-проектом своей квартиры.
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 5
      Add SEO element