Концептуальная студия дизайна интерьеров Glazov Design Group создает интерьеры премиум класса, которые становятся предметом восхищения и гордости. Мы реализуем проекты от идеи до последнего штриха, создавая готовое пространство вашей мечты! Каждый разработанный и реализованный проект– завершенная мысль, безукоризненно выполненный и наполненный смыслом интерьер!

На сегодняшний день в портфолио Glazov Design Group — десятки успешно реализованных проектов в Краснодарском крае, ЮФО и Москве. Для нас нет границ в географии работы — мы открыты для заказов по всему миру. В штате Glazov Design Group — не только архитекторы и дизайнеры, но и прорабы, строители, отделочники. Это значит, что весь цикл работ над интерьером мы выполняем самостоятельно, без сторонних подрядчиков.