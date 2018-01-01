Команда hardbark производит стильную и экологичную мебель на заказ из массива дерева для ресторанов, отелей или Вашего дома.
Собственное производство мебели позволяет нам воплотить в жизнь любую Вашу идею!
- Услуги
- Дизайн-проектирование частных и общественных интерьеров с сопровождением проекта под ключ
- Комплектация объектов авторское сопровождение
- Изготовление мебели ( собственное производство)
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург (другие регионы России)
- СНГ
- Награды компании
- Лучшее предприятие по производству мебели Свердловской области 2018
- Адрес
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Окружная 88 т
620144 Москва
Россия
+7-9538288886 www.hardbark.ru
Законное владение
г. Екатеринбург, ул. Окружная, 88 Т