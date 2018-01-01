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Hardbark
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ресторан, Hardbark Hardbark Столовая комната в скандинавском стиле
    Ресторан
    Стол для покера, Hardbark Hardbark Медиа комнатаАксессуары и декор
    Стол для покера
    Частный интерьер, Hardbark Hardbark Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Частный интерьер, Hardbark Hardbark Ванная в классическом стиле
    Частный интерьер, Hardbark Hardbark Спальня в классическом стиле Изделия из древесины
    +4
    Частный интерьер
    Гостиная ( частный интерьер), Hardbark Hardbark ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Гостиная ( частный интерьер)

    Команда hardbark производит стильную и экологичную мебель на заказ из массива дерева для ресторанов, отелей или Вашего дома.

    Собственное производство мебели позволяет нам воплотить в жизнь любую Вашу идею!

    Услуги
    • Дизайн-проектирование частных и общественных интерьеров с сопровождением проекта под ключ
    • Комплектация объектов авторское сопровождение
    • Изготовление мебели ( собственное производство)
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Екатеринбург (другие регионы России)
    • СНГ
    Награды компании
    Лучшее предприятие по производству мебели Свердловской области 2018
    Адрес
    Окружная 88 т
    620144 Москва
    Россия
    +7-9538288886 www.hardbark.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург, ул. Окружная, 88 Т

    Отзыв

    Семён Кошель
    6 месяцев назад
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