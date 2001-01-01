АСФ Студия-К начала свою деятельность в 2001 году. С тех пор мы сделали проекты более 100 квартир, около 210 ресторанов, 18 фитнес-центров и многих других помещений! Наши дизайнеры постоянно следят за новыми веяниями в сфере дизайна, посещают семинары и выставки в Европе и Азии, развивают своё мастерство, впоследствии создавая эксклюзивные интерьеры.