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АСФ Студия-К
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    АСФ Студия-К начала свою деятельность в 2001 году. С тех пор мы сделали проекты более 100 квартир, около 210 ресторанов, 18 фитнес-центров и многих других помещений! Наши дизайнеры постоянно следят за новыми веяниями в сфере дизайна, посещают семинары и выставки в Европе и Азии, развивают своё мастерство, впоследствии создавая эксклюзивные интерьеры.

    Услуги
    Дизайн, проектирование и согласование
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    5 советская
    191036 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8122743570 Instagram.com/designstudiospb
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