Build & Design — это безупречное сочетание элегантной классики и эксклюзивных авторских решений, что в совокупности образует новый формат современной интерьерной архитектуры.
Build & Design — Мы всегда на острие самых последних современных тенденций и верим что креативные дизайн решения в интерьерах, дополненные верностью идеям клиента, принесут максимально эффективный и достойный результат.
Мы верим, что создание архитектурных дизайн проектов — это всегда сочетание искусства, моды и технологичности, основная задача которых - донести идеи клиентов в лучшем виде, чем они себе это представляли.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
Baker Plaza Улица Бутырский Вал, дом 68/70
127055 Москва
Россия
+7-9647082240 buildandesign.com