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B&amp;D
Архитекторы Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Квартира в стиле классик-модерн, B&D B&D Ванная комната в стиле модерн
    Квартира в стиле классик-модерн, B&D B&D Ванная комната в стиле модерн
    Квартира в стиле классик-модерн, B&D B&D Ванная комната в стиле модерн
    +10
    Квартира в стиле классик-модерн
    Проект спальни в Американском классическом стиле, B&D B&D Спальня в классическом стиле
    Проект спальни в Американском классическом стиле, B&D B&D Спальня в классическом стиле
    Проект спальни в Американском классическом стиле, B&D B&D Гардеробная в классическом стиле
    +1
    Проект спальни в Американском классическом стиле
    Квартира в стиле Американская классика, B&D B&D Гостиная в классическом стиле
    Квартира в стиле Американская классика, B&D B&D Гостиная в классическом стиле
    Квартира в стиле Американская классика, B&D B&D Гостиная в классическом стиле
    +9
    Квартира в стиле Американская классика
    Квартира в стиле Прованс, B&D B&D Столовая комната в стиле кантри
    Квартира в стиле Прованс, B&D B&D Столовая комната в стиле кантри
    Квартира в стиле Прованс, B&D B&D Кухня в стиле кантри
    +13
    Квартира в стиле Прованс
    Дизайн квартиры в эклектичном стиле, B&D B&D Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры в эклектичном стиле, B&D B&D Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры в эклектичном стиле, B&D B&D Спальня в эклектичном стиле
    +5
    Дизайн квартиры в эклектичном стиле
    Загородный дом в Классическом стиле, B&D B&D Спальня в классическом стиле
    Загородный дом в Классическом стиле, B&D B&D Спальня в классическом стиле
    Загородный дом в Классическом стиле, B&D B&D Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Загородный дом в Классическом стиле
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    Build & Design — это безупречное сочетание элегантной классики и эксклюзивных авторских решений, что в совокупности образует новый формат современной интерьерной архитектуры.

    Build & Design — Мы всегда на острие самых последних современных тенденций и верим что креативные дизайн решения в интерьерах, дополненные верностью идеям клиента, принесут максимально эффективный и достойный результат.

    Мы верим, что создание архитектурных дизайн проектов — это всегда сочетание искусства, моды и технологичности, основная задача которых - донести идеи клиентов в лучшем виде, чем они себе это представляли.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Baker Plaza Улица Бутырский Вал, дом 68/70
    127055 Москва
    Россия
    +7-9647082240 buildandesign.com
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