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GENESIS
Спальня для гостей – это комната, которая редко присутствует в доме, но организовать ее можно даже в неожиданном месте, для этого совсем не обязательно выделять отдельную комнату.
Дерево – это самый экологичный и «теплый» материал, который буквально преображает пространство. Стоит добавить немного деревянного декора в интерьер квартиры, и она сразу начинает играть новыми красками.
Сегодня практически совершенно не представляется возможности избежать распыления работ по строительству и ремонту по множественным инстанциям. Найм компании-подрядчика всегда сопряжён с определёнными рисками.