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Входные стальные двери Torex
Двери Москва
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    • Заказывайте двери Torex в сети фирменных салонов

    Купить стальные входные двери в Москве, широкий
    ассортимент входных дверей, для загородных домов, квартир от производителя Торекс, индивидуальный дизайн.

    Торекс – это надежные стальные двери, с принципиально новыми механизмами защиты от взлома, высокой шумоизоляцией и энергосбережением.

    Весь модельный ряд стальных дверей имеет европейские сертификаты и соответствует высшему классу ГОСТ – защита от интеллектуальных и вандальных методов взлома.

    Усиленная рамная конструкция.

    Магнитная система уплотнения – абсолютная герметизация

    Все стальные двери комплектуются надежными сувальдными замками с секретом, (противостояние взлому) и системой распознавания ключа.

    Только у нас Гарантия на замки – 7 лет.

    Защитная система от вскрытия самой двери, новейшая разработка российских инженеров - титановые стрежни.

    Входные стальные двери Торекс – высокий уровень защиты от взлома и европейское качество, гарантия от производителя.

    Широкий ассортимент - все категории от производителя: Ultimatum, Профессор, Super Omega, Super Delta, Snegir. Дельта М, Stel,  двери с зеркалом.

    Узнать цены на стальные  двери  Торекс,  купить входные двери с доставкой и установкой Москве в Московской области, вы можете на нашем официальном сайте Торекс.москва

    Наши консультанты помогут подобрать комплектацию и дизайн дверей, под любой стиль интерьера: классика, прованс, модерн, лофт. Для нас нет ограничений, любые тех решения, ведь мы являемся официальными представителями Саратовского завода производителя металлических дверей  Торекс.

    Так же у нас обширный ассортимент межкомнатных дверей производителей Статутс,  Убертюре

    В пределах МКАДа, доставка,  установка -  бесплатно.

    Свои сертифицированные, проверенные установщики.

    Входные стальные двери Торекс – гарантия вашей безопасности и комфорта

    Услуги
    • входные двери
    • Входные стальные двери Torex
    • Установка входных дверей
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Кутузовский проспект, 36А
    121151 Москва
    Россия
    +7-4957642321 торэкс.москва

    Отзыв

    Алиса Макарова
    В этот магазин захожу не первый раз. Сначала брали входную дверь, недавно решили сменить межкомнатные. Консультанты помогают с выбором, и под интерьер подобрали и по качеству.
    около 1 года назад
    Денис Женцев
    Заказывали дверь тут ещё прошлой весной. Вот уже год прошел, а дверь в идеальном состоянии.но замок начал заедать.Позвонили сказали об этом,через день у нас уже был мастер по сервису! оказываеться надо было только смазать замок) Приятно удивила оперативная реакция салона. Так что салон этот однозначно рекомендую. Тем более тут большой выбор дверей и можно ещё на скидки попасть
    около 2 лет назад
    Фобайк Fobaik
    Просто жесть, если хотите потратить нервы и время, то вам сюда. За улыбками и желание вам помочь, скрывается полный пофигизм. 1) дверь делали не месяц как было оговарино, на 1,5. 2) приехали установили, замки не работают, ручка вылетает, наклеили на полотно наклейку ТОРЕКС. Спрашивается, зачем, я об этом просил. 3) мастера ездили, устраняли косяки 3 раза и каждый раз отпрашивайся с работы, жди из каждый день. 4) наклейку так и не содрали, боятся повредить полотно. Спрашивается зачем клеили? По итогу, наклейка так и висит, салон скидывают на установщиков, установщики на завод, завод на салон и так по кругу. Превратили мою дверь в рекламный щит.
    больше 1 года назад
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