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Торекс – это надежные стальные двери, с принципиально новыми механизмами защиты от взлома, высокой шумоизоляцией и энергосбережением.

Весь модельный ряд стальных дверей имеет европейские сертификаты и соответствует высшему классу ГОСТ – защита от интеллектуальных и вандальных методов взлома.

Усиленная рамная конструкция.

Магнитная система уплотнения – абсолютная герметизация

Все стальные двери комплектуются надежными сувальдными замками с секретом, (противостояние взлому) и системой распознавания ключа.

Только у нас Гарантия на замки – 7 лет.

Защитная система от вскрытия самой двери, новейшая разработка российских инженеров - титановые стрежни.

Входные стальные двери Торекс – высокий уровень защиты от взлома и европейское качество, гарантия от производителя.

Широкий ассортимент - все категории от производителя: Ultimatum, Профессор, Super Omega, Super Delta, Snegir. Дельта М, Stel, двери с зеркалом.

Узнать цены на стальные двери Торекс, купить входные двери с доставкой и установкой Москве в Московской области, вы можете на нашем официальном сайте Торекс.москва

Наши консультанты помогут подобрать комплектацию и дизайн дверей, под любой стиль интерьера: классика, прованс, модерн, лофт. Для нас нет ограничений, любые тех решения, ведь мы являемся официальными представителями Саратовского завода производителя металлических дверей Торекс.

Так же у нас обширный ассортимент межкомнатных дверей производителей Статутс, Убертюре

В пределах МКАДа, доставка, установка - бесплатно.

Свои сертифицированные, проверенные установщики.

Входные стальные двери Торекс – гарантия вашей безопасности и комфорта