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Торекс – это надежные стальные двери, с принципиально новыми механизмами защиты от взлома, высокой шумоизоляцией и энергосбережением.
Весь модельный ряд стальных дверей имеет европейские сертификаты и соответствует высшему классу ГОСТ – защита от интеллектуальных и вандальных методов взлома.
Усиленная рамная конструкция.
Магнитная система уплотнения – абсолютная герметизация
Все стальные двери комплектуются надежными сувальдными замками с секретом, (противостояние взлому) и системой распознавания ключа.
Только у нас Гарантия на замки – 7 лет.
Защитная система от вскрытия самой двери, новейшая разработка российских инженеров - титановые стрежни.
Входные стальные двери Торекс – высокий уровень защиты от взлома и европейское качество, гарантия от производителя.
Широкий ассортимент - все категории от производителя: Ultimatum, Профессор, Super Omega, Super Delta, Snegir. Дельта М, Stel, двери с зеркалом.
Узнать цены на стальные двери Торекс, купить входные двери с доставкой и установкой Москве в Московской области, вы можете на нашем официальном сайте Торекс.москва
Наши консультанты помогут подобрать комплектацию и дизайн дверей, под любой стиль интерьера: классика, прованс, модерн, лофт. Для нас нет ограничений, любые тех решения, ведь мы являемся официальными представителями Саратовского завода производителя металлических дверей Торекс.
Так же у нас обширный ассортимент межкомнатных дверей производителей Статутс, Убертюре
В пределах МКАДа, доставка, установка - бесплатно.
Свои сертифицированные, проверенные установщики.
Входные стальные двери Торекс – гарантия вашей безопасности и комфорта
- Услуги
- входные двери
- Входные стальные двери Torex
- Установка входных дверей
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
Кутузовский проспект, 36А
121151 Москва
Россия
+7-4957642321 торэкс.москва